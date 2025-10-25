الأخبار
"تكوّنت منذ مليارات السنين"... اكتشاف مميز ونادر للغاية بانتظار العلماء في بوتسوانا
علوم وتكنولوجيا
2025-10-25 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"تكوّنت منذ مليارات السنين"... اكتشاف مميز ونادر للغاية بانتظار العلماء في بوتسوانا
اكتشف الخبراء جوهرة نصف وردية في منجم كاروي في بوتسوانا، ويبلغ طول الألماسة بوصة واحدة، وتتميز بحد فاصل بين القسم الوردي الداكن والقسم الآخر.
وتُعد الجواهر بهذا اللون نادرة للغاية لأن ظروف درجة الحرارة والضغط يجب أن تكون مثالية لتكوينها، حيث اعتقد الخبراء أنها قد تكون واحدة من أهم الألماسات الوردية في التاريخ.
وقال الخبير أوديد مانسوري: "قد تصبح هذه الحجرة واحدة من أهم الألماسات الوردية التي تم صقلها على الإطلاق، لونها الغني المكثف دليل على التفرد الجيولوجي لمنجم كاروي، ما سيتيح لنا فهم عملية التقاط لونها النابض بالحياة".
ويُرجح أن تكون الألماسة قد بدأت حياتها منذ أكثر من مليارات السنين، في أعماق الأرض تحت حرارة وضغط شديدين، على عمق يتراوح بين 93 و124 ميلاً تحت السطح.
وتترابط ذرات الكربون معًا في شبكة محكمة قبل أن تُنقل إلى السطح من خلال الانفجارات البركانية.
ويمكن أن يكتسب الألماس لونه من خلال الشوائب التي تنحصر داخل الشبكة أثناء تكوينها لكن النسخ الوردية هي نتاج تشوه هيكلي، ما يعني أن هيكلها قد تغير من خلال العمليات الجيولوجية.
ومن المرجح أن يكون القسم الوردي قد تشكل أولاً، وفقًا للخبراء، ثم تطور النصف الآخر في وقت لاحق.
ويُذكر أن هذه الألماسة الجديدة ليست أول ألماسة طبيعية وردية وشاحبة يتم اكتشافها على الإطلاق، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
ومع ذلك، قال خبراء من المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة "GIA" إن الألماسات المماثلة التي فحصوها كانت أصغر بكثير، ولا يتجاوز وزنها قيراطين.
