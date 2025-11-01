الأخبار
علماء يكشفون سر طول عمر الحيتان... إليكم هذه الدراسة!

علوم وتكنولوجيا
2025-11-01 | 05:50
مشاهدات عالية
2min
علماء يكشفون سر طول عمر الحيتان... إليكم هذه الدراسة!

أجرى علماء من جامعة روتشستر بحثًا في نيويورك، حيث اكتشفوا بروتينًا في حيتان مقوسة الرأس، يُعرف باسم CIRBP، يساعد على إطالة عمر الحوت.

ووجدت الدراسة المنشورة في مجلة Nature أن الحيتان تحتوي على جزيئات يمكنها المساعدة في إصلاح الحمض النووي التالف، وهو دفاع يساعد في مكافحة السرطان.

ووجد العلماء أيضاً أن البروتين المذكور يمكنه أن يمنح ذباب الفاكهة عمراً أطول.

ومن جهتها، أكدّت فيرا غوربونوفا، من قسم الأبحاث، أن هذه النتائج يمكن أن تساعد في إيجاد علاج لإطالة عمر الأجيال القادمة مقارنةً بمتوسط العمر المتوقع حاليًا.

ووجدت غوربونوفا أنه على الرغم من حجم الضرر الذي لحق بالحوت، إلا أنه كان قادرًا على مقاومة الطفرات التي قد تُسبب الأورام بشكل أفضل.

ووجد العلماء أن البنية داخل خلايا الحوت تُصلح اللولب المزدوج للحمض النووي بكفاءة ودقة أكبر مقارنةً بالبشر والفئران، وهذا يعني أن الحمض النووي للحوت يبقى في حالة أفضل لفترة أطول.

وأشار العلماء إلى موطن الحيتان القطبي البارد كسبب محتمل لعمرها الأطول، ووجدوا أن خلايا CIRBP ارتفعت عند انخفاض درجات الحرارة ببضع درجات فقط.

وتتمثل خطوات العلماء التالية في البحث فيما إذا كان CIRBP أو الأدوية التي تُنشط إنتاجه، يُحسّن إصلاح الحمض النووي بشكل موثوق وآمن لدى الثدييات الأصغر والأقصر عمرًا.

المصدر

 

