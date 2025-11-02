الأخبار
بالفيديو
جيف بيزوس يكشف خطته الجديدة: "أعمل على تمكين البشر من العيش في الفضاء"

علوم وتكنولوجيا
2025-11-02 | 15:04
جيف بيزوس يكشف خطته الجديدة: "أعمل على تمكين البشر من العيش في الفضاء"

كشف مؤسس شركة أمازون، الملياردير جيف بيزوس، عن رؤيته الطموحة للمرحلة المقبلة من مشروعه الفضائي "بلو أوريجن"، مشيراً إلى أنه لا يكتفي بإرسال البشر إلى الفضاء، بل يعمل حالياً على إيجاد طريقة تتيح لهم العيش هناك بشكل دائم.

وخلال حديثه في أسبوع التكنولوجيا في إيطاليا لعام 2025، قال بيزوس: "أؤمن أنه خلال العقود القليلة المقبلة، سيعيش ملايين الأشخاص في الفضاء. التطور في هذا المجال سيكون أسرع مما نتخيل".

ونشرت شركة "بلو أوريجن" بياناً عبر قناتها على "يوتيوب" أوضحت فيه فلسفة المشروع، جاء فيه: "نعتقد أنه من أجل الحفاظ على كوكب الأرض لأحفاد أحفادنا، علينا أن نذهب إلى الفضاء لاستغلال موارده غير المحدودة ومصادر طاقته".

ويهدف المشروع إلى الحفاظ على كوكب الأرض عبر نقل جزء من النشاط البشري إلى الفضاء، مما يقلل الضغط على الموارد الطبيعية.

ومن المتوقع أن يشكّل هذا المشروع أول موقع مملوك للقطاع الخاص في الفضاء، مع خطط لأن يكون جاهزاً للتشغيل الكامل بحلول عام 2030، ما قد يجعل من رؤية بيزوس المستقبلية خطوة حقيقية نحو استعمار الفضاء وتحويل الخيال العلمي إلى واقع.

