الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أكبر "قمر عملاق" بـ2025 سيضيء السماء بهذا التاريخ ولن يتكرر قبل 2026... إليكم كل ما يجب معرفته عن "قمر القندس"

علوم وتكنولوجيا
2025-11-04 | 06:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أكبر &quot;قمر عملاق&quot; بـ2025 سيضيء السماء بهذا التاريخ ولن يتكرر قبل 2026... إليكم كل ما يجب معرفته عن &quot;قمر القندس&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أكبر "قمر عملاق" بـ2025 سيضيء السماء بهذا التاريخ ولن يتكرر قبل 2026... إليكم كل ما يجب معرفته عن "قمر القندس"

يضيء السماء، مساء الأربعاء، أكبر "قمر عملاق" في عام 2025، في حدث فلكي نادر، حيث سيبدو أكبر بنسبة 8% وأكثر سطوعاً بنسبة 16% من المعتاد، في مشهد يخطف الأنظار حول العالم، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

يحدث هذا المشهد لأن مدار القمر حول الأرض ليس دائرياً تماماً، ما يعني أنه يقترب أحياناً من الأرض ويبتعد عنها أحياناً أخرى.

وعندما يكون القمر في أقرب نقطة له إلى الأرض — وتُعرف بـ "نقطة الحضيض القمري" (lunar perigee) — ويتزامن ذلك مع اكتماله، يظهر ما يُعرف بـ "القمر العملاق".

وقال مرصد غرينيتش الملكي (Royal Museums Greenwich): "طالما أن السماء ليست ملبدة بالغيوم، فسيظهر القمر بدراً أبيض لامعاً بوضوح لا يُخطئه النظر. إنها فرصة رائعة لاستخدام التلسكوب أو المنظار لمشاهدة تفاصيل سطح القمر، أو حتى التقاط صور مميزة له."

وسيكون المشهد مدهشاً خصوصاً بعد غروب الشمس مباشرة أو قبل شروقها بقليل، إذ يبدو القمر حينها ضخماً مقارنةً بالأفق والمناظر المحيطة.

ومن المتوقع أن يكون القمر على بعد 357,000 كيلومتر فقط من الأرض (أي نحو 221,818 ميلاً)، مقارنةً بالمسافة المعتادة البالغة 384,400 كيلومتر، وهذا يجعله أقرب قمر مكتمل إلى الأرض خلال هذا العام، متزامناً مع احتفالات ليلة الألعاب النارية (Bonfire Night) في بعض الدول.

ويُعرف قمر تشرين الثاني تقليدياً باسم "قمر القندس" (Beaver Moon)، وهو اسم يعود إلى قرون مضت، استخدمته بعض القبائل الأميركية الأصلية والمستوطنين الأوروبيين، لأنه الوقت الذي ينشط فيه القنادس لبناء السدود وتخزين الطعام استعداداً للشتاء.

كما أن القمر العملاق لا يقتصر على الجمال البصري، بل يؤثر أيضاً على المدّ والجزر، إذ تزيد قوة الجاذبية قليلاً عندما يكون القمر أقرب إلى الأرض، مما يجعل المدّ أعلى من المعتاد — رغم أن الفارق لا يتعدى بضع بوصات فقط.

ولن يكون هذا القمر العملاق الأخير لعام 2025، إذ من المتوقع ظهور آخر في 4 كانون الأول، لكن العلماء يؤكدون أن القمر لن يبدو بهذا الحجم والسطوع مجدداً قبل 24 تشرين الثاني 2026.

منوعات

علوم وتكنولوجيا

"قمر

عملاق"

بـ2025

سيضيء

السماء

التاريخ

يتكرر

2026...

إليكم

معرفته

"قمر

القندس"

جيف بيزوس يكشف خطته الجديدة: "أعمل على تمكين البشر من العيش في الفضاء"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-10

ألبوم جديد وطرح الأغاني على مراحل... ناصيف زيتون يُفرج عن "قمر قمر" و"مزعلا"!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-09-04

"قمر الدم"... هذا ما يترقبه عشاق الفلك خلال خسوف كلي الأحد

LBCI
صحف اليوم
2025-10-09

محافظ بيروت لـ"الأنباء" الكويتية: العاصمة في ورشة كبرى ولن تعرفوها بعد سنة

LBCI
فنّ
2025-10-13

بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-02

جيف بيزوس يكشف خطته الجديدة: "أعمل على تمكين البشر من العيش في الفضاء"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-02

الهند تلجأ إلى الأمطار الاصطناعية لمكافحة التلوث... والخبراء: "استعراض مكلف بلا جدوى"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-01

نظرية جديدة عن "أطلس" تشغل بال العلماء: مذنّب أم مركبة فضائية!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-01

علماء يكشفون سر طول عمر الحيتان... إليكم هذه الدراسة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
04:05

نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي

LBCI
رياضة
05:59

سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

القاضي الحجار يوضح ما يتداول حول "قضية تزوير عقارية من قبل عصابة": النزاع عائلي ولتوخي الدقة قبل نشر اي معلومات

LBCI
خبر عاجل
2025-09-23

الرئيس عون: المطلوب لإنقاذ لبنان موقف واضح داعم لتحرير أرضه ولفرض سيادة دولته وحدها فوقها بقواه الشرعية حصراً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة

LBCI
أخبار دولية
13:28

منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هكذا قتل إيليو أبو حنا…

LBCI
أخبار دولية
13:16

إسرائيل: الوضع تجاه لبنان بات في نقطة اللاعودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

استمرار التجاذب بين وزارة المال وجمعية المصارف

LBCI
أخبار دولية
13:00

خلال مشاركته في "حوار المنامة"... توم براك تطرق الى مسألة التفاوض مع إسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:10

بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

LBCI
منوعات
10:00

"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
08:25

الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هكذا قتل إيليو أبو حنا…

LBCI
خبر عاجل
12:28

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان

LBCI
خبر عاجل
10:40

معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة

LBCI
اقتصاد
04:05

نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More