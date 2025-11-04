الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أكبر "قمر عملاق" بـ2025 سيضيء السماء بهذا التاريخ ولن يتكرر قبل 2026... إليكم كل ما يجب معرفته عن "قمر القندس"
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04 | 06:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أكبر "قمر عملاق" بـ2025 سيضيء السماء بهذا التاريخ ولن يتكرر قبل 2026... إليكم كل ما يجب معرفته عن "قمر القندس"
يضيء السماء، مساء الأربعاء، أكبر "قمر عملاق" في عام 2025، في حدث فلكي نادر، حيث سيبدو أكبر بنسبة 8% وأكثر سطوعاً بنسبة 16% من المعتاد، في مشهد يخطف الأنظار حول العالم، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
يحدث هذا المشهد لأن مدار القمر حول الأرض ليس دائرياً تماماً، ما يعني أنه يقترب أحياناً من الأرض ويبتعد عنها أحياناً أخرى.
وعندما يكون القمر في أقرب نقطة له إلى الأرض — وتُعرف بـ "نقطة الحضيض القمري" (lunar perigee) — ويتزامن ذلك مع اكتماله، يظهر ما يُعرف بـ "القمر العملاق".
وقال مرصد غرينيتش الملكي (Royal Museums Greenwich): "طالما أن السماء ليست ملبدة بالغيوم، فسيظهر القمر بدراً أبيض لامعاً بوضوح لا يُخطئه النظر. إنها فرصة رائعة لاستخدام التلسكوب أو المنظار لمشاهدة تفاصيل سطح القمر، أو حتى التقاط صور مميزة له."
وسيكون المشهد مدهشاً خصوصاً بعد غروب الشمس مباشرة أو قبل شروقها بقليل، إذ يبدو القمر حينها ضخماً مقارنةً بالأفق والمناظر المحيطة.
ومن المتوقع أن يكون القمر على بعد 357,000 كيلومتر فقط من الأرض (أي نحو 221,818 ميلاً)، مقارنةً بالمسافة المعتادة البالغة 384,400 كيلومتر، وهذا يجعله أقرب قمر مكتمل إلى الأرض خلال هذا العام، متزامناً مع احتفالات ليلة الألعاب النارية (Bonfire Night) في بعض الدول.
ويُعرف قمر تشرين الثاني تقليدياً باسم "قمر القندس" (Beaver Moon)، وهو اسم يعود إلى قرون مضت، استخدمته بعض القبائل الأميركية الأصلية والمستوطنين الأوروبيين، لأنه الوقت الذي ينشط فيه القنادس لبناء السدود وتخزين الطعام استعداداً للشتاء.
كما أن القمر العملاق لا يقتصر على الجمال البصري، بل يؤثر أيضاً على المدّ والجزر، إذ تزيد قوة الجاذبية قليلاً عندما يكون القمر أقرب إلى الأرض، مما يجعل المدّ أعلى من المعتاد — رغم أن الفارق لا يتعدى بضع بوصات فقط.
ولن يكون هذا القمر العملاق الأخير لعام 2025، إذ من المتوقع ظهور آخر في 4 كانون الأول، لكن العلماء يؤكدون أن القمر لن يبدو بهذا الحجم والسطوع مجدداً قبل 24 تشرين الثاني 2026.
منوعات
علوم وتكنولوجيا
"قمر
عملاق"
بـ2025
سيضيء
السماء
التاريخ
يتكرر
2026...
إليكم
معرفته
"قمر
القندس"
جيف بيزوس يكشف خطته الجديدة: "أعمل على تمكين البشر من العيش في الفضاء"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-09-10
ألبوم جديد وطرح الأغاني على مراحل... ناصيف زيتون يُفرج عن "قمر قمر" و"مزعلا"!
فنّ
2025-09-10
ألبوم جديد وطرح الأغاني على مراحل... ناصيف زيتون يُفرج عن "قمر قمر" و"مزعلا"!
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-04
"قمر الدم"... هذا ما يترقبه عشاق الفلك خلال خسوف كلي الأحد
علوم وتكنولوجيا
2025-09-04
"قمر الدم"... هذا ما يترقبه عشاق الفلك خلال خسوف كلي الأحد
0
صحف اليوم
2025-10-09
محافظ بيروت لـ"الأنباء" الكويتية: العاصمة في ورشة كبرى ولن تعرفوها بعد سنة
صحف اليوم
2025-10-09
محافظ بيروت لـ"الأنباء" الكويتية: العاصمة في ورشة كبرى ولن تعرفوها بعد سنة
0
فنّ
2025-10-13
بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)
فنّ
2025-10-13
بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-02
جيف بيزوس يكشف خطته الجديدة: "أعمل على تمكين البشر من العيش في الفضاء"
علوم وتكنولوجيا
2025-11-02
جيف بيزوس يكشف خطته الجديدة: "أعمل على تمكين البشر من العيش في الفضاء"
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-02
الهند تلجأ إلى الأمطار الاصطناعية لمكافحة التلوث... والخبراء: "استعراض مكلف بلا جدوى"
علوم وتكنولوجيا
2025-11-02
الهند تلجأ إلى الأمطار الاصطناعية لمكافحة التلوث... والخبراء: "استعراض مكلف بلا جدوى"
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-01
نظرية جديدة عن "أطلس" تشغل بال العلماء: مذنّب أم مركبة فضائية!
علوم وتكنولوجيا
2025-11-01
نظرية جديدة عن "أطلس" تشغل بال العلماء: مذنّب أم مركبة فضائية!
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-01
علماء يكشفون سر طول عمر الحيتان... إليكم هذه الدراسة!
علوم وتكنولوجيا
2025-11-01
علماء يكشفون سر طول عمر الحيتان... إليكم هذه الدراسة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
04:05
نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
اقتصاد
04:05
نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
0
رياضة
05:59
سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)
رياضة
05:59
سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)
0
أخبار لبنان
2025-10-31
القاضي الحجار يوضح ما يتداول حول "قضية تزوير عقارية من قبل عصابة": النزاع عائلي ولتوخي الدقة قبل نشر اي معلومات
أخبار لبنان
2025-10-31
القاضي الحجار يوضح ما يتداول حول "قضية تزوير عقارية من قبل عصابة": النزاع عائلي ولتوخي الدقة قبل نشر اي معلومات
0
خبر عاجل
2025-09-23
الرئيس عون: المطلوب لإنقاذ لبنان موقف واضح داعم لتحرير أرضه ولفرض سيادة دولته وحدها فوقها بقواه الشرعية حصراً
خبر عاجل
2025-09-23
الرئيس عون: المطلوب لإنقاذ لبنان موقف واضح داعم لتحرير أرضه ولفرض سيادة دولته وحدها فوقها بقواه الشرعية حصراً
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة
0
أخبار دولية
13:28
منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام
أخبار دولية
13:28
منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
0
أخبار دولية
13:16
إسرائيل: الوضع تجاه لبنان بات في نقطة اللاعودة
أخبار دولية
13:16
إسرائيل: الوضع تجاه لبنان بات في نقطة اللاعودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
استمرار التجاذب بين وزارة المال وجمعية المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:11
استمرار التجاذب بين وزارة المال وجمعية المصارف
0
أخبار دولية
13:00
خلال مشاركته في "حوار المنامة"... توم براك تطرق الى مسألة التفاوض مع إسرائيل
أخبار دولية
13:00
خلال مشاركته في "حوار المنامة"... توم براك تطرق الى مسألة التفاوض مع إسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:10
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
أخبار لبنان
01:10
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
2
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
3
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
4
أخبار لبنان
08:25
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
أخبار لبنان
08:25
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
5
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
6
خبر عاجل
12:28
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
خبر عاجل
12:28
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
7
خبر عاجل
10:40
معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة
خبر عاجل
10:40
معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة
8
اقتصاد
04:05
نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
اقتصاد
04:05
نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More