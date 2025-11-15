الأخبار
غوغل ستستثمر 40 مليار دولار في تكساس... وهذه التفاصيل

علوم وتكنولوجيا
2025-11-15 | 03:30
غوغل ستستثمر 40 مليار دولار في تكساس... وهذه التفاصيل

أعلنت "غوغل" يوم أمس الجمعة أنها ستستثمر 40 مليار دولار في تكساس بحلول عام 2027 لبناء منشأة جديدة للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، في أحدث إعلان ضمن سلسلة استثمارات تكنولوجية في الولاية الأميركية التي تجذب مثل هذه المشاريع.

وأوضحت "غوغل" في بيان أنّ هذه المليارات ستُستخدم لتمويل مراكز بيانات جديدة في شمال الولاية، وستعزز "وجود الشركة الممتد لأكثر من 15 عاما في تكساس".

وأضافت "لا يقتصر استثمارنا الأخير في تكساس على دعم القوى العاملة والمنشآت في الولاية فحسب، بل يهدف أيضا إلى ضمان حفاظ الولايات المتحدة على الأساس التكنولوجي اللازم للبقاء في طليعة الذكاء الاصطناعي عالميا".

وبفضل التوافر الكبير للكهرباء والقوانين المشجعة، أصبحت تكساس وجهة جذابة لتطوير مراكز البيانات التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة.

واستثمرت "ميتا" مليارات الدولارات في تكساس، فيما نقلت شركتا "أوراكل" و"تيسلا" مقريهما الرئيسيين إلى الولاية الأميركية.

وأكدت "غوغل" الجمعة أنها أنشأت صندوقا بـ30 مليون دولار لدعم مبادرات الطاقة في تكساس.

وتعهدت الشركة بإضافة سعة جديدة إلى شبكة الكهرباء في تكساس، مع تغطية التكاليف المرتبطة بأنشطتها، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

