تاكسي دبي الطائر يقترب من التحليق رسميًا... وتجارب مجانية لعدد من الركاب المختارين!

علوم وتكنولوجيا
2025-11-17 | 14:45
مشاهدات عالية
2min
تاكسي دبي الطائر يقترب من التحليق رسميًا... وتجارب مجانية لعدد من الركاب المختارين!

شهد معرض دبي للطيران 2025 عرضاً مميزاً لأحدث وسيلة نقل مستقبلية في الإمارة، حيث أُزيح الستار عن التاكسي الطائر الكهربائي الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله التجريبي في الربع الأول من عام 2026، في خطوة تُكرّس مكانة دبي كرائدة في مجال النقل الذكي والمستدام.

وقال خالد العوضي، مدير أنظمة النقل في هيئة الطرق والمواصلات بدبي (RTA)، في تصريح لصحيفة "خليج تايمز"، إن المرحلة الأولى ستكون تجريبية وتشمل عدداً محدوداً من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات الذين سيُختارون بعناية لتجربة التاكسي الطائر مجاناً.

وأوضح العوضي أن الهدف من هذه المرحلة هو اختبار الأداء واستقبال الملاحظات من الركاب الأوائل لتحسين الخدمة قبل إطلاق التشغيل التجاري الكامل المتوقع نهاية عام 2026.

وجاء الإعلان بعد نجاح رحلة تجريبية مأهولة نفذتها هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع شركة "جوبي" المشغّلة للمركبة الجوية، حيث أقلعت الطائرة من منطقة مرغم الصحراوية وهبطت في مطار آل مكتوم الدولي خلال 17 دقيقة فقط وهي مسافة تستغرق نحو 50 دقيقة بالسيارة.

ويعمل التاكسي الطائر الجديد بالطاقة الكهربائية بالكامل، ما يجعله خياراً صديقاً للبيئة ويوفّر وسيلة نقل سريعة وآمنة بين مناطق دبي الحيوية.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

معرض دبي للطيران

عرض

الإمارات العربية المتحدة

التاكسي الطائر

تكنولوجيا

دبي.

