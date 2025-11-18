الأخبار
انهيار في الإنترنت العالمي… عطل Cloudflare يشل عشرات المواقع ويكشف بيانات ملايين المستخدمين

علوم وتكنولوجيا
2025-11-18 | 10:49
مشاهدات عالية
انهيار في الإنترنت العالمي… عطل Cloudflare يشل عشرات المواقع ويكشف بيانات ملايين المستخدمين
2min
انهيار في الإنترنت العالمي… عطل Cloudflare يشل عشرات المواقع ويكشف بيانات ملايين المستخدمين

شهدت شركة Cloudflare انقطاعًا ضخمًا يوم الثلاثاء، ما أدى إلى تعطّل عشرات المواقع الكبرى وكشف ملايين المستخدمين مؤقتًا لمخاطر تتعلق بالخصوصية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتُعد الشركة أحد أهم مزوّدي خدمات الأمن وتسريع المواقع وتوجيه البيانات، إذ تربط المستخدمين بالتطبيقات والمواقع عبر شبكة عالمية واسعة. وبالتالي، فإن أي عطل في Cloudflare يتسبب بانهيار جزء ضخم من الإنترنت.

وبحسب موقع تتبّع الأعطال Downdetector، بدأت المشكلة حوالي الساعة 6:48 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وطالت خدمات مثل: X، وSpotify، وOpenAI، وUber، وGrindr.

وأقرّت Cloudflare بحدوث الخلل، واصفة إيّاه بأنه "تدهور داخلي في الخدمة" قد يؤثر بشكل متقطع على بعض الخدمات، مؤكدة أن العمل جارٍ لإصلاح المشكلة.

وحذّر الخبراء من أن الأعطال التي تضرب مزوّدي الإنترنت المركزيين لا تقتصر أضرارها على الإزعاج، بل قد تتسبب أيضًا بلحظات من انكشاف بيانات المستخدمين الخاصة.

وقال روب جاردين، المسؤول الرقمي في NymVPN: "بالنسبة للمستخدم العادي، فإن مثل هذا العطل هو أكثر من مجرد إزعاج… إنها لحظة انكشاف، إذ يمكن لعنوان الـIP الحقيقي وقائمة المواقع التي يحاول المستخدم زيارتها (استعلامات DNS) أن تكون مكشوفة بشكل موقت لأي جهة تراقب، بما في ذلك المخترقون أو أنظمة المراقبة."

وأوضح غرايم ستيوارت، رئيس القطاع العام في Check Point، أن العطل لم يكن ناتجًا عن مشكلة في المواقع نفسها، بل لأن "طبقة واحدة تعتمد عليها كل تلك المواقع توقفت عن الاستجابة"، مشيرًا إلى أن تركّز حركة الإنترنت لدى عدد محدود من المزوّدين قد يخلق مخاطر أمنية هائلة.

ويُبرز هذا الانقطاع المخاوف المتزايدة بشأن بنية الإنترنت التحتية، إذ إن اعتماد جزء كبير من الشبكة على شركة مركزية واحدة يجعل أي خلل تقني يتحوّل فورًا إلى مشكلة أمنية وخصوصية لملايين المستخدمين حول العالم.

