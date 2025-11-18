الأخبار
اكتشاف مذهل يعيد كتابة التاريخ: أقدم بصمة حياة على الأرض عمرها 3.3 مليار سنة

علوم وتكنولوجيا
2025-11-18 | 10:24
اكتشاف مذهل يعيد كتابة التاريخ: أقدم بصمة حياة على الأرض عمرها 3.3 مليار سنة

في اكتشاف ثوري قد يعيد كتابة تاريخ نشوء الحياة، أعلن علماء عن العثور على أقدم دليل كيميائي على وجود الحياة على الأرض، مخبّأ داخل صخور يعود عمرها لأكثر من 3.3 مليار سنة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

الدراسة، التي قادها فريق من مؤسسة كارنيغي للعلوم، استخدمت الذكاء الاصطناعي لتحليل مئات العينات من الصخور القديمة، والكائنات الحية، والأحافير، وحتى النيازك. وتمكن الباحثون من الكشف عن "بصمات كيميائية" دقيقة تُعتبر بمثابة همسات تركتها الكائنات الأولى على الأرض.

وتدفع هذه البصمات الدليل الأول على ظهور الحياة إلى الوراء بـ 1.6 مليار سنة، في أضخم قفزة زمنية يشهدها هذا المجال حتى الآن.

وأوضح الدكتور روبرت هايزن، أحد مؤلفي الدراسة: "نجحنا في قراءة أشباح جزيئية ظلت حبيسة الصخور منذ مليارات السنين… الأرض كانت تهمس بقصصها القديمة، والآن بدأنا نسمعها."

واعتمد العلماء على تقنية متقدمة تُدعى التحليل الحراري–الكروماتوغرافي الغازي–مطياف الكتلة، والتي سمحت لهم باستخراج شظايا كيميائية دقيقة من الصخور. وبفضل الذكاء الاصطناعي، تمكنوا من التحقق من أن هذه البصمات تعود بالفعل إلى كائنات حية بدقة تجاوزت 90%.

ومن أهم المفاجآت التي سجلها الفريق، العثور على آثار للتمثيل الضوئي في صخور عمرها 2.52 مليار سنة—أي قبل 800 مليون سنة من أقدم دليل معروف سابقًا لهذه العملية المفصلية في تطوير الغلاف الجوي الغني بالأكسجين.

ويرى الباحثون أن هذا التقدّم العلمي قد يشكل نقطة تحول في البحث عن الحياة خارج الأرض، إذ يمكن استخدام التقنية نفسها لتحليل صخور المريخ أو عينات من قمر المشتري "يوروبا"، حتى في غياب أي أحافير واضحة.

وختم الفريق قائلاً: "الحياة القديمة لا تترك أحافير فقط… بل تخلّف صدىً كيميائياً. والذكاء الاصطناعي بات قادراً على سماع هذا الصدى للمرة الأولى."

