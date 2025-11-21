الأخبار
نظرية صادمة: الأرض كانت تملك "جارًا خفيًا" قبل 4.5 مليار عام… واصطدامه هو ما خلق القمر

2025-11-21 | 07:30
طرح فريق من العلماء نظرية جديدة تقلب مفاهيم نشأة القمر، مشيرين إلى أن الأرض كانت تدور بجوار عالم مفقود بالكامل قبل مليارات السنين، قبل أن يختفي إلى الأبد في اصطدام كوني هائل، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ووفق الدراسة التي أعدها باحثون من معهد ماكس بلانك لأبحاث النظام الشمسي، فإن الجسم الذي يُعتقد أنه شكّل القمر — المعروف باسم ثيا (Theia) — كان في الواقع جارًا للأرض يدور في مدار قريب من الشمس، أقرب قليلًا من موقع الأرض الحالي.

وظل هذا "العالم الخفي" يدور في هدوء لنحو 100 مليون عام، إلى أن تسببت جاذبية كوكب المشتري في دفعه خارج مساره، لترتطم كتلة بحجم المريخ بكوكبنا، في اصطدام هائل أدى إلى نشوء القمر كما نعرفه اليوم.

واعتمد العلماء في اكتشافهم على تحليل دقيق لنسب نظائر الحديد في: صخور من الأرض، عينات القمر التي أعادتها مهمات أبولو، نيازك قادمة من مناطق مختلفة في النظام الشمسي.

وتبين أن الأرض والقمر يشتركان في نسب متطابقة تمامًا، ما يشير إلى أن مواد ثيا والأرض امتزجت بشكل كامل عند الاصطدام.

وخلص الباحثون إلى أن ثيا لم يأت من المناطق البعيدة الباردة للنظام الشمسي، كما اقترحت بعض النظريات، بل كان مصنوعًا من نفس نوع الصخور المنتشرة في المنطقة الداخلية التي تشكلت فيها الأرض.

وأوضحت الدراسة أن الاصطدام الهائل دمّر ثيا بالكامل، وابتلعت الأرض والقمر كل مخلّفاته تقريبًا، بينما تبخرت بقية الشظايا أو خرجت من النظام الشمسي.

ويُعتبر هذا الاصطدام أحد أهم الأحداث التي شكّلت تاريخ كوكبنا، وربما لعب دورًا في جعل الظروف مناسبة لظهور الحياة لاحقًا.

