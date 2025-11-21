الأخبار
قارة تتشقّق… أفريقيا بدأت بالانقسام إلى جزأين والعلماء يكشفون متى ستتشكل "القارتان الجديدتان"

علوم وتكنولوجيا
2025-11-21 | 09:35
قارة تتشقّق… أفريقيا بدأت بالانقسام إلى جزأين والعلماء يكشفون متى ستتشكل "القارتان الجديدتان"

كشفت دراسة علمية حديثة أن قارة أفريقيا بدأت بالفعل بالانقسام إلى كتلتين منفصلتين، في عملية جيولوجية بطيئة تعود بدايتها إلى عشرات ملايين السنين، ومن المتوقع أن تكتمل خلال 5 إلى 10 ملايين سنة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويشير العلماء في جامعة كييل البريطانية إلى أن تحليل بيانات مغناطيسية قديمة أظهر دلائل واضحة على بدء انفصال تدريجي بين الصفيحة الأفريقية والصفيحة العربية، مرورًا بصدع شرق أفريقيا الممتد من الأردن حتى موزمبيق.

وبحسب الدراسة، ستتشكل في المستقبل قارتان: كتلة غربية أكبر تضم معظم دول أفريقيا الحالية، وكتلة شرقية أصغر تشمل الصومال وكينيا وتنزانيا وموزمبيق وأجزاء من إثيوبيا.

وتتركز عملية الانفصال في منطقة العفر بإثيوبيا، حيث يلتقي ثلاثة صدوع تكتونية، ويُعتقد أنها تمثل المرحلة الأولى من ولادة محيط جديد.

واستخدم الباحثون بيانات مغناطيسية تعود إلى عامي 1968 و1969، وأعادوا تحليلها بتقنيات حديثة، ليجدوا أن الشرائط المغناطيسية في القشرة الأرضية تثبت بدء عملية تمدد القشرة وتمزّقها منذ ملايين السنين.

وأكد العلماء أن الانقسام جاري الآن لكنه يحدث بمعدّل بطيء جدًا يقارب 5–16 ملم سنويًا، ما يجعله غير ملحوظ للبشر، لكنه سيعيد رسم خريطة القارة بالكامل في المستقبل الجيولوجي.
 

علوم وتكنولوجيا

تتشقّق…

أفريقيا

بالانقسام

جزأين

والعلماء

يكشفون

ستتشكل

"القارتان

الجديدتان"

