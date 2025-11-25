الأخبار
علميًا: المراهقة لا تنتهي قبل سن 32... دراسة تكشف خريطة تطوّر الدماغ

علوم وتكنولوجيا
2025-11-25 | 09:53
علميًا: المراهقة لا تنتهي قبل سن 32... دراسة تكشف خريطة تطوّر الدماغ
علميًا: المراهقة لا تنتهي قبل سن 32... دراسة تكشف خريطة تطوّر الدماغ

في اكتشاف علمي لافت، كشف باحثون من جامعة كامبريدج أنّ دماغ الإنسان لا يكتمل نضجه في سنّ المراهقة التقليدية، بل يواصل تطوّره حتى بداية العقد الرابع من العمر، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

واعتمد العلماء على تحليل فحوصات دماغية لـ3,802 شخص تراوحت أعمارهم بين الولادة و90 عامًا، ليكتشفوا أنّ الحياة الدماغية تنقسم إلى خمس مراحل رئيسية تفصلها أربع نقاط تحوّل حاسمة: الطفولة، المراهقة، البلوغ، الشيخوخة المبكرة، والشيخوخة المتأخرة.

وتبيّن أنّ مرحلة "المراهقة الدماغية" تمتد من سن 9 حتى 32 عامًا، وهي الفترة الأكثر نشاطًا وتحوّلًا في الشبكات العصبية، حيث يصبح الدماغ أسرع وأكثر كفاءة في معالجة المعلومات.

وقالت الدكتورة أليكس موسلي، الباحثة الرئيسية في الدراسة المنشورة في Nature Communications: "يمرّ الدماغ بتحوّل عميق يبدأ مع البلوغ ويستمرّ حتى أوائل الثلاثينات… وهي فترة أطول بكثير ممّا نعتقد عادةً."

وتُظهر النتائج أنّ الدماغ يحتاج إلى قرابة 30 عامًا من "إعادة الأسلاك العصبية" قبل الوصول إلى مرحلة الاستقرار التي تبدأ عند منتصف الثلاثينات، حيث تبلغ القدرات المعرفية والشخصية مستوى ثابتًا لسنوات طويلة.

ووفق الدراسة، يدخل الإنسان مرحلة "الشيخوخة المبكرة" بعد سن 66، قبل أن يبدأ التراجع الأكبر في الاتصالات الدماغية اعتبارًا من سن 83. ويشبّه العلماء هذا التراجع بإغلاق طرق عصبية رئيسية، ما يجبر الدماغ على الاعتماد على مسارات جديدة.

وأكد الباحثون أنّ فهم هذه التحوّلات يمنح رؤية أعمق حول الاضطرابات النفسية والعصبية التي ترتبط مباشرة بطريقة تشكّل شبكات الدماغ وتغيّرها عبر الزمن.

