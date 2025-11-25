الأخبار
صدمة علمية… جينات مشتركة بين البشر والـ "غولدن ريتريفر" وهذا ما تتحكّم به

علوم وتكنولوجيا
2025-11-25 | 06:51
مشاهدات عالية
صدمة علمية… جينات مشتركة بين البشر والـ "غولدن ريتريفر" وهذا ما تتحكّم به

في اكتشاف علمي لافت، كشف باحثون من جامعة كامبريدج أن كلاب الغولدن ريتريفر تشترك مع البشر في جينات ترتبط مباشرة بالقلق والاكتئاب والحساسية العاطفية، ما يعزز فكرة أن "الكلاب تشبه أصحابها" على نحو حرفي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ووجدت الدراسة، التي حللت الشيفرة الوراثية لأكثر من 1300 غولدن ريتريفر، أن بعض الجينات المسؤولة عن سلوكيات مثل الخوف، الطاقة، العدائية أو قابلية التدريب، هي نفسها مرتبطة لدى البشر بخصائص نفسية مثل الذكاء، الحساسية الزائدة، والاكتئاب.

ومن أبرز النتائج أن الكلاب التي تُظهر خوفًا غير اجتماعي — مثل الخوف من المكانس أو الحافلات — تمتلك جينًا يرتبط لدى البشر بنوبات القلق وزيادة الحساسية.

كما تبين أن الجين المرتبط بقابلية التدريب لدى الغولدن ريتريفر يرتبط أيضًا بالذكاء والحساسية العاطفية في البشر.

وقال الباحثون إن النتائج قد تغيّر طريقة فهم الإنسان لمشاعر وسلوكيات حيواناته الأليفة، وتساعد أصحاب الكلاب على إدراك أن ما قد يبدو "سلوكًا سيئًا" هو في الحقيقة استجابة ناتجة عن ضيق نفسي أو حساسية وراثية.

وأوضحت الدكتورة إليانور رافّان، المشاركة في الدراسة أن "ما وجدناه مذهل… هناك جذور وراثية مشتركة بين الإنسان والكلب تحدد طريقة تفاعلهما العاطفي مع العالم".

وأشارت الدراسة إلى أن هذه النتائج قد تفتح الباب أمام علاجات بيطرية جديدة تعتمد على فهم أفضل للعوامل الجينية التي تتحكم في القلق والسلوك.

علوم وتكنولوجيا

علمية…

جينات

مشتركة

البشر

"غولدن

ريتريفر"

تتحكّم

