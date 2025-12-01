الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أول شيف روبوت في العالم يبتكر أطباقًا غريبة… هل تجرؤون على تذوّق "تارتار الديناصور"؟

علوم وتكنولوجيا
2025-12-01 | 15:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أول شيف روبوت في العالم يبتكر أطباقًا غريبة… هل تجرؤون على تذوّق &quot;تارتار الديناصور&quot;؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أول شيف روبوت في العالم يبتكر أطباقًا غريبة… هل تجرؤون على تذوّق "تارتار الديناصور"؟

من "تارتار الديناصور" إلى زبدة الطحالب البحرية، يقدّم مطعم "ووهو" أوWooHoo  في دبي قائمة طعام لا تشبه أي تجربة تقليدية. لكن المفاجأة الأكبر أن هذه الأطباق ليست من ابتكار شيف بشري، بل من تصميم أول شيف ذكاء اصطناعي في العالم، والمعروف باسم "الشيف أيمن".

ورغم أن الشيف الافتراضي لا يطهو فعلياً داخل المطبخ، إلا أن المطعم يؤكد أن كل طبق في القائمة صُمّم وفق تخطيطه المعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل مكوّناته وخيارات نكهاته.

وأكثر الأطباق إثارة للجدل هو طبق "تارتار الديناصور"، الذي يهدف بحسب المطعم إلى "إعادة ابتكار مذاق الزواحف المنقرضة".

ويبلغ سعر الطبق نحو 50 دولار، ويُقدَّم على طبق يتحرّك بطريقة توحي بأنه يتنفس. ورغم الاسم اللافت، لا يكشف المطعم مكوّنات الوصفة بالكامل، إلا أنه يؤكد احتواءها على لحم البط.

أما من بين الأطباق غير المألوفة أيضًا زبدة الطحالب البحرية التي تُقدَّم مع لحم الواغيو المطهو داخل قدر ياباني من الطين، وطبق "البيبي تشيكن" المخبوز على خشب الأرز الّذي يُقدَّم من دجاج صغير جداً، يعرف بالـ Poussin (أي الصوص)، يُذبح عادة في عمر 28 يومًا، ما قد ينفّر بعض الزبائن رغم النكهة المميزة.

وتؤكد إدارة المطعم أن الذكاء الاصطناعي المستخدم قد خضع لتدريب مكثّف على آلاف الوصفات وعقود من أبحاث الطهي والمذاق والمطابخ الجزيئية.

ويبتكر "الشيف أيمن" وصفاته بناءً على تحليل تركيبات النكهات، والكيمياء الغذائية، وتفضيلات الزبائن، بهدف التوصل إلى أطباق لا يمكن تحقيقها بسهولة بطرق تقليدية.

ويقول أحمد أيتون شاكر، الشريك المؤسس للمطعم، إن الشيف الافتراضي سيصبح يومًا ما "غوردن رامزي الجديد، ولكن بنسخته الذكية".

ويضيف: "قد يصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على إعداد أطباق تتفوّق على ما يصنعه البشر… وربما في المستقبل القريب."

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

شيف

روبوت

ذكاء اصطناعي

تارتار ديناصور

قوارض

طعام

مطعم

دبي

ابتكار

تكنولوجيا

تطور

علوم.

بحث جديد يكشف غموض تماثيل "جزيرة الفصح"… هؤلاء هم وراء نحت "المواي" العملاقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-21

إطلالة جديدة وغريبة لبيسان اسماعيل على السجادة الحمراء: "خلص أنا صرت لبنانية" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-11-05

"شي إن" تفتتح في باريس أوّل متجر غير إلكترونيّ بالعالم

LBCI
منوعات
2025-10-16

اكتشاف بقايا أحد أقدم ديناصورات العالم في الأرجنتين

LBCI
فنّ
2025-09-12

نجمة عالمية تكشف عن أمنية غريبة: السفر إلى بوتان وحلق شعرها على طريقة الرهبان البوذيين!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-27

بحث جديد يكشف غموض تماثيل "جزيرة الفصح"… هؤلاء هم وراء نحت "المواي" العملاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-26

شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-25

دراسة صادمة: شكل المؤخرة يكشف خطر إصابتك بالسكري قبل ظهوره… وهذه التفاصيل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-25

علميًا: المراهقة لا تنتهي قبل سن 32... دراسة تكشف خريطة تطوّر الدماغ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-13

مقدمة النشرة المسائية 13-11-2025

LBCI
خبر عاجل
2025-11-30

ترقبوا مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة على الـLBCI والـLB2 فور انتهاء نشرة الأخبار المسائية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-30

على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-17

الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية فوق أجواء بيروت وضواحيها على علو منخفض

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:23

مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

وفد أممي إلى لبنان وأورتاغوس تشارك في اجتماع الميكانيزم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
أخبار دولية
14:08

إسرائيل في حالة تأهب قصوى مع مخاوف من رد محتمل من حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:05

القوات الجوية في الجيش اللبناني إستقبلت البابا لاون الرابع عشر ورحبت به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الحبر الأعظم يزور مستشفى الصليب وراهباته الثلاثاء.. اليكم برنامج الزيارة

LBCI
أخبار لبنان
13:56

تراتيل وترانيم دينية تقدمها الفنانة عبير نعمة في باحة القداس في بيروت غدا...

LBCI
أخبار لبنان
13:51

لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم

LBCI
أخبار لبنان
13:49

الاب جان مارون الهاشم للـLBCI: الكرسي الرسولي يقدم الاطار العام ولا تدخل مباشر في أسماء المدعوين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:33

المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
03:44

البابا لاون يصلي في دير عنايا... ومؤمنون انتظروه لساعات تحت المطر (فيديوهات حصرية للـLBCI)

LBCI
أخبار لبنان
06:21

الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في الزيارة الروحية الحاشدة لقداسة البابا الى ضريح القديس شربل في عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
خبر عاجل
04:47

بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا

LBCI
أخبار لبنان
01:29

من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون

LBCI
خبر عاجل
01:26

وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى عنايا لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر

LBCI
أخبار لبنان
05:13

لورين… عاملة فيليبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنّ ذلك لم يعقها عن التطوّع ومساعدة الآخرين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More