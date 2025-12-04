الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القمر العملاق الأخير لعام 2025 يزيّن السماء يوم الجمعة: إليكم تأثيره على الأفكار والعلاقات!

علوم وتكنولوجيا
2025-12-04 | 03:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القمر العملاق الأخير لعام 2025 يزيّن السماء يوم الجمعة: إليكم تأثيره على الأفكار والعلاقات!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
القمر العملاق الأخير لعام 2025 يزيّن السماء يوم الجمعة: إليكم تأثيره على الأفكار والعلاقات!

يترقب عشّاق عالم الفلك والتنجيم ظهور آخر قمر عملاق للعام 2025 في السماء، والذي سيبدو أكثر سطوعاً بسبب قربه من الأرض.

ويمثّل هذا القمر الذروة القمرية لهذا العام لأنه الأخير في سلسلة الأقمار العملاقة لعام 2025، وستبلغ ذروته عند الساعة 10:14 صباحًا بتوقيت شرق أستراليا.

ومن جهتها، صرّحت المنجمة روز سميث أن ظهور القمر سيؤثر بشكل كبير على مشاعر وأفكار الكثيرين بسبب وقوعه في برج الجوزاء المعروف بالفضول وسرعة البديهة.

وقالت سميث: "قد تتغير الأفكار بسرعة، وقد يشعر العقل بانشغالٍ أكبر من المعتاد. خلال هذا البدر، قد تلاحظ أفكارًا مُتسارعة أو انجذابًا حدسيًا أقوى مع ظهور أنماطٍ قديمة من الأشهر القليلة الماضية. قد يُغير البعض آراءهم تمامًا!".

وأوضحت سميث  أن أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول كانت بمثابة "أشهر للتراكم العاطفي"، وحذّرت من أن "ما لم يُعالَج قد يطفو على السطح الآن ليتم الكشف عنه".

وأضافت سميث أن هذا القمر "سيُركّز بشدة على التواصل والعلاقات والحوار الداخلي"، لافتةً إلى أنه قد يؤدي إلى تفاقم الأمور خاصةً في العلاقات.                                          

وتابعت: "بالنسبة للعزاب، تُشجع طاقة الجوزاء على التواصل الاجتماعي المحلي والتواصل العفوي. لا يتعلق الأمر بالضرورة بتكوين علاقة متينة طويلة الأمد، ولكنه وقت رائع للقاء الناس".

المصدر

 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

العملاق

الأخير

يزيّن

السماء

الجمعة:

إليكم

تأثيره

الأفكار

والعلاقات!

أول شيف روبوت في العالم يبتكر أطباقًا غريبة… هل تجرؤون على تذوّق "تارتار الديناصور"؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-17

سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04

أكبر "قمر عملاق" بـ2025 سيضيء السماء بهذا التاريخ ولن يتكرر قبل 2026... إليكم كل ما يجب معرفته عن "قمر القندس"

LBCI
فنّ
2025-09-16

وفاة عملاق السينما الأميركية روبرت ريدفورد عن 89 عاما

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-03

وزير الثقافة بحث مع البستاني في ترميم معالم تاريخية وإنشاء مكتبة عامة في دير القمر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-12-01

أول شيف روبوت في العالم يبتكر أطباقًا غريبة… هل تجرؤون على تذوّق "تارتار الديناصور"؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-27

بحث جديد يكشف غموض تماثيل "جزيرة الفصح"… هؤلاء هم وراء نحت "المواي" العملاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-26

شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-25

دراسة صادمة: شكل المؤخرة يكشف خطر إصابتك بالسكري قبل ظهوره… وهذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-03

رئيس إتحاد نقابات الأفران طالب الحكومة بسلفة عاجلة لبناء إهراءات للقمح والحبوب

LBCI
آخر الأخبار
08:12

مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا

LBCI
خبر عاجل
2025-12-02

الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-12

وسائل إعلام تركية: أردوغان يشارك الإثنين في قِمة شرم الشيخ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:15

نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
08:12

سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:00

الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:57

هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم

LBCI
خبر عاجل
07:11

إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:35

جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس

LBCI
خبر عاجل
05:36

توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين

LBCI
خبر عاجل
04:16

العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين

LBCI
حال الطقس
02:15

إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
09:17

السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح

LBCI
خبر عاجل
12:53

إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More