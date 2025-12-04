القمر العملاق الأخير لعام 2025 يزيّن السماء يوم الجمعة: إليكم تأثيره على الأفكار والعلاقات!

يترقب عشّاق عالم الفلك والتنجيم ظهور آخر قمر عملاق للعام 2025 في السماء، والذي سيبدو أكثر سطوعاً بسبب قربه من الأرض.

ويمثّل هذا القمر الذروة القمرية لهذا العام لأنه الأخير في سلسلة الأقمار العملاقة لعام 2025، وستبلغ ذروته عند الساعة 10:14 صباحًا بتوقيت شرق أستراليا.

ومن جهتها، صرّحت المنجمة روز سميث أن ظهور القمر سيؤثر بشكل كبير على مشاعر وأفكار الكثيرين بسبب وقوعه في برج الجوزاء المعروف بالفضول وسرعة البديهة.

وقالت سميث: "قد تتغير الأفكار بسرعة، وقد يشعر العقل بانشغالٍ أكبر من المعتاد. خلال هذا البدر، قد تلاحظ أفكارًا مُتسارعة أو انجذابًا حدسيًا أقوى مع ظهور أنماطٍ قديمة من الأشهر القليلة الماضية. قد يُغير البعض آراءهم تمامًا!".

وأوضحت سميث أن أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول كانت بمثابة "أشهر للتراكم العاطفي"، وحذّرت من أن "ما لم يُعالَج قد يطفو على السطح الآن ليتم الكشف عنه".

وأضافت سميث أن هذا القمر "سيُركّز بشدة على التواصل والعلاقات والحوار الداخلي"، لافتةً إلى أنه قد يؤدي إلى تفاقم الأمور خاصةً في العلاقات.

وتابعت: "بالنسبة للعزاب، تُشجع طاقة الجوزاء على التواصل الاجتماعي المحلي والتواصل العفوي. لا يتعلق الأمر بالضرورة بتكوين علاقة متينة طويلة الأمد، ولكنه وقت رائع للقاء الناس".

