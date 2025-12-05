تفوق قيمتها الـ100 مليون يورو... الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة مالية على منصة "إكس"

فرض الاتحاد الأوروبي الجمعة غرامة قيمتها 120 مليون يورو على منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في خطوة قد تعيد إشعال التوتر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وتُعد هذه العقوبة الأولى التي تصدرها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي أُقر قبل عامين بهدف التصدي للمحتوى غير القانوني والضار عبر الإنترنت.

وأكدت المفوضية الأوروبية من جانبها أن الغرامة لا علاقة لها بالرقابة.

وقالت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، للصحافيين: "هذا القرار يتعلق بشفافية إكس ولا علاقة له بالرقابة"، ردًا على اتهام وجهه نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس قبل الإعلان.

وأضافت: "إذا التزمتَ بقواعدنا، فلن نفرض عليك غرامة، الأمر بهذه البساطة".

وكالة فرانس برس