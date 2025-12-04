في تركيا... اكتشافات أثرية توفر معطيات جديدة عن مجتمع العصر الحجري الحديث

توفّر اكتشافات أثرية جديدة على أحد المرتفعات في جنوب شرق تركيا معطيات عن مرحلة تاريخية شهدت ظهور المجتمعات البشرية الأولى قبل أكثر من 11 ألف عام.



وتتيح أحدث الاكتشافات، ومن بينها وجه حجري ذو شفتين مخيطتين، توضيح بعض معتقدات العصر الحجري الحديث وطقوسه.



وقال المسؤول عن التنقيب في موقع قره خان تبة البروفيسور نجمي قارول لوكالة "فرانس برس" إن "كثرة المنحوتات البشرية تدلّ على استقرار المجتمعات".



وأضاف عالم الآثار مشيرا إلى وجه بشري منحوت على عمود على شكل حرف تي (T) في منطقة قره خان تبة الواقعة شرقي مدينة شانلي أورفا، قرب الحدود التركية مع سوريا "كلما كانت المجتمعات تستقر، كان البشر يبتعدون تدريجيا عن الطبيعة ويجعلون الشكل البشري والتجربة الإنسانية محور عالمهم".



وتندرج أعمال التنقيب هذه في مشروع "تلال الحجارة" التركي، وهو مبادرة حكومية أُطلقت عام 2020 في 12 موقعا في ولاية شانلي أورفا، التي تصفها السلطات التركية بـ"العاصمة العالمية للعصر الحجري الحديث".



ويشمل المشروع موقع غوبكلي تَبه المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ويضم أقدم الهياكل الصخرية الضخمة المعروفة في بلاد ما بين النهرين العليا.



ورأى لي كلير، من المعهد الأثري الألماني، أن الاكتشافات الحديثة تُبدد بعض المفاهيم السائدة عن الانتقال من مجتمعات الصيد وجمع الثمار إلى أول المجتمعات المستقرة.



ولاحظ عالم الآثار الذي يُنسق مشروع "تلال الحجارة" أن السنوات الخمس الأخيرة قد أسفرت عن "كمية هائلة من المعلومات".



وأفاد البروفيسور قارول بأن الآثار المكتشَفة تُبيِّن أن أولى المستوطنات البشرية بدأت بالظهور مع نهاية العصر الجليدي الأخير.



وشرح أن "البيئة وفّرت ظروف خصوبة زراعية، مما مكّن السكان من تأمين مستلزماتهم من دون الحاجة إلى الصيد المستمر، وهو ما عزّز النمو السكاني وشجّع على تطور الجماعات المستقرة في المنطقة وتوسُّعها".



وترافَقَ الاستقرار مع بروز أولى الظواهر الاجتماعية، إذ ما إن "توافَرَت لدى السكان فوائض، حتى ازداد البعض ثراء، فيما ازداد البعض الآخر فقرا"، بحسب لي كلير الذي يعرف المنطقة جيدا منذ عام 2013.



وتوقَّع كبير علماء الآثار في موقع سفر تبة القريب إمري غولدوغان، أن يؤدي استمرار أعمال التنقيب إلى إحداث تحول أكبر في الفهم الراهن للعصر الحجري الحديث.



واستنتج وجود "خصائص مشتركَة" بين مجتمعات ذلك الزمن، ولكن في الوقت نفسه كان بعضها يتمايز عن البعض الآخر بـ"اختلافات ثقافية ملحوظة".



ففي موقع قره خان، كانت الرمزية البشرية حاضرة في كل مكان، بينما تسود نقوش تمثّل الحيوانات في غوبيكلي تبة، وفق علماء الآثار.



ومن جهته، لاحظ المرشد السياحي يعقوب بيدليك أن "منطقة قره خان تبة كانت تجذب بشكل رئيسي مجموعات من السياح الدينيين قبل بدء أعمال التنقيب فيها وفي والمواقع الأخرى"، ولكن مع اكتشاف مواقع أثرية جديدة، "باتت المنطقة تستقطب جمهورا سياحيا أكثر تنوعا".