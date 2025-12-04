الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في تركيا... اكتشافات أثرية توفر معطيات جديدة عن مجتمع العصر الحجري الحديث

علوم وتكنولوجيا
2025-12-04 | 10:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في تركيا... اكتشافات أثرية توفر معطيات جديدة عن مجتمع العصر الحجري الحديث
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
في تركيا... اكتشافات أثرية توفر معطيات جديدة عن مجتمع العصر الحجري الحديث

توفّر اكتشافات أثرية جديدة على أحد المرتفعات في جنوب شرق تركيا معطيات عن مرحلة تاريخية شهدت ظهور المجتمعات البشرية الأولى قبل أكثر من 11 ألف عام.

وتتيح أحدث الاكتشافات، ومن بينها وجه حجري ذو شفتين مخيطتين، توضيح بعض معتقدات العصر الحجري الحديث وطقوسه.

وقال  المسؤول عن التنقيب في موقع قره خان تبة البروفيسور نجمي قارول لوكالة "فرانس برس" إن "كثرة المنحوتات البشرية تدلّ على استقرار المجتمعات".

وأضاف عالم الآثار مشيرا إلى وجه بشري منحوت على عمود على شكل حرف تي (T) في منطقة قره خان تبة الواقعة شرقي مدينة شانلي أورفا، قرب الحدود التركية مع سوريا "كلما كانت المجتمعات تستقر، كان البشر يبتعدون تدريجيا عن الطبيعة ويجعلون الشكل البشري والتجربة الإنسانية محور عالمهم".

وتندرج أعمال التنقيب هذه في مشروع "تلال الحجارة" التركي، وهو مبادرة حكومية أُطلقت عام 2020 في 12 موقعا في ولاية شانلي أورفا، التي تصفها السلطات التركية بـ"العاصمة العالمية للعصر الحجري الحديث".

ويشمل المشروع موقع غوبكلي تَبه المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ويضم أقدم الهياكل الصخرية الضخمة المعروفة في بلاد ما بين النهرين العليا.

ورأى لي كلير، من المعهد الأثري الألماني، أن الاكتشافات الحديثة تُبدد بعض المفاهيم السائدة عن الانتقال من مجتمعات الصيد وجمع الثمار إلى أول المجتمعات المستقرة.

ولاحظ عالم الآثار الذي يُنسق مشروع  "تلال الحجارة" أن السنوات الخمس الأخيرة قد أسفرت عن "كمية هائلة من المعلومات".

وأفاد البروفيسور قارول بأن الآثار المكتشَفة تُبيِّن أن أولى المستوطنات البشرية بدأت بالظهور مع نهاية العصر الجليدي الأخير.

وشرح أن "البيئة وفّرت ظروف خصوبة زراعية، مما مكّن السكان من تأمين مستلزماتهم من دون الحاجة إلى الصيد المستمر، وهو ما عزّز النمو السكاني وشجّع على تطور الجماعات المستقرة في المنطقة وتوسُّعها".

وترافَقَ الاستقرار مع بروز أولى الظواهر الاجتماعية، إذ ما إن "توافَرَت لدى السكان فوائض، حتى ازداد البعض ثراء، فيما ازداد البعض الآخر فقرا"، بحسب  لي كلير الذي يعرف المنطقة جيدا منذ عام 2013.

وتوقَّع كبير علماء الآثار في موقع سفر تبة القريب إمري غولدوغان، أن يؤدي استمرار أعمال التنقيب إلى إحداث تحول أكبر في الفهم الراهن للعصر الحجري الحديث.

واستنتج وجود "خصائص مشتركَة" بين مجتمعات ذلك الزمن، ولكن في الوقت نفسه كان بعضها يتمايز عن البعض الآخر بـ"اختلافات ثقافية ملحوظة".

ففي موقع قره خان، كانت الرمزية البشرية حاضرة في كل مكان، بينما تسود نقوش تمثّل الحيوانات في غوبيكلي تبة، وفق علماء الآثار.

ومن جهته، لاحظ المرشد السياحي يعقوب بيدليك أن "منطقة قره خان تبة كانت تجذب بشكل رئيسي مجموعات من السياح الدينيين قبل بدء أعمال التنقيب فيها وفي والمواقع الأخرى"، ولكن مع اكتشاف مواقع أثرية جديدة، "باتت المنطقة تستقطب جمهورا سياحيا أكثر تنوعا".

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

تركيا...

اكتشافات

أثرية

معطيات

جديدة

مجتمع

العصر

الحجري

الحديث

LBCI التالي
القمر العملاق الأخير لعام 2025 يزيّن السماء يوم الجمعة: إليكم تأثيره على الأفكار والعلاقات!
أول شيف روبوت في العالم يبتكر أطباقًا غريبة… هل تجرؤون على تذوّق "تارتار الديناصور"؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

كبارة: لا بد من متابعة أي معطيات عن أداء يسيء للجامعة اللبنانية وتاريخها

LBCI
منوعات
2025-11-21

لغز جديد من عهد توت عنخ آمون… قطعة أثرية تكشف طقوسًا سرّية للولاء الملكي

LBCI
أخبار دولية
2025-11-11

سرقة قطع أثرية ثمينة من المتحف الوطني في دمشق

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-14

في جبل لبنان: يسرق ما توفّر له من داخل السيارات بعد كسر زجاجها...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:00

في إجراء هو الأول من نوعه... "ميتا" تبدأ بحذف حسابات الأستراليين دون الـ16 عاما من منصاتها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:30

القمر العملاق الأخير لعام 2025 يزيّن السماء يوم الجمعة: إليكم تأثيره على الأفكار والعلاقات!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-12-01

أول شيف روبوت في العالم يبتكر أطباقًا غريبة… هل تجرؤون على تذوّق "تارتار الديناصور"؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-27

بحث جديد يكشف غموض تماثيل "جزيرة الفصح"… هؤلاء هم وراء نحت "المواي" العملاقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-05

مخزومي مشاركا في افتتاح شارع الرئيس سليم الحص: لطالما كان ضمير لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-01

البابا من حريصا: في لبنان اليوم انتم مسؤولون عن الرجاء

LBCI
منوعات
2025-11-25

مبادرة مؤثرة: كنائس ومعالم تاريخية حول العالم تُضاء بالأحمر دعماً للمسيحيين المضطهدين (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-23

سلام: الاعتداء على الضاحية يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:15

نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
08:12

سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:00

الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:57

هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم

LBCI
خبر عاجل
07:11

إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
05:36

توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين

LBCI
أخبار لبنان
04:35

جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس

LBCI
خبر عاجل
08:25

إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
04:16

العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين

LBCI
حال الطقس
02:15

إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
12:53

إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More