الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
علماء: عام 2025 سيكون ثاني أو ثالث الأعوام الأعلى حرارة على الإطلاق
علوم وتكنولوجيا
2025-12-09 | 05:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
علماء: عام 2025 سيكون ثاني أو ثالث الأعوام الأعلى حرارة على الإطلاق
أعلنت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يكون هذا العام هو ثاني أو ثالث الأعوام الأعلى حرارة على الإطلاق في العالم، يتجاوزه فقط على الأرجح عام 2024 الذي شهد مستوى قياسيا من درجات الحرارة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وهذه هي أحدث بيانات تصدرها الخدمة بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب30) الذي اختتم الشهر الماضي من دون اتفاق الحكومات على تدابير حقيقية جديدة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما عكس توترا على المستوى الجيوسياسي مع تراجع الولايات المتحدة عن جهودها وسعي بعض الدول إلى تقويض تدابير خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وذكرت الخدمة في نشرتها الشهرية أنه من المرجح أن يستكمل هذا العام أول فترة ثلاث سنوات يتجاوز فيها متوسط درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بين عامي 1850 و1900 عندما بدأ البشر في حرق الوقود الأحفوري على نطاق صناعي.
وقالت سامانثا بورغس المسؤولة عن المناخ في الخدمة "هذه المراحل المفصلية ليست أمرا مجردا، وإنما تعكس الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ".
واستمرت الظواهر الجوية المتطرفة في اجتياح مناطق من العالم هذا العام. فقد أودى إعصار كالمايغي بحياة أكثر من 200 شخص في الفلبين الشهر الماضي، وعانت إسبانيا من أسوأ حرائق غابات في ثلاثة عقود بسبب الأحوال الجوية التي أكد علماء أن حدوثها أصبح أكثر احتمالا بسبب تغير المناخ.
وكان العام الماضي هو الأكثر حرارة على الإطلاق على كوكب الأرض.
ورغم أن أنماط الطقس الطبيعية تعني تقلب درجات الحرارة من عام لآخر، وثق العلماء اتجاها واضحا نحو ارتفاع درجات الحرارة في العالم بمرور الوقت، وأكدوا أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.
وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في وقت سابق من العام إن آخر عشر سنوات كانت الأكثر حرارة منذ بدء السجلات.
علوم وتكنولوجيا
سيكون
الأعوام
الأعلى
حرارة
الإطلاق
"كانت تُشغّل بالمجاذيف فقط"... العثور على حطام سفينة قديمة قبالة الإسكندرية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-08
فوز علماء بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025
أخبار دولية
2025-10-08
فوز علماء بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025
0
منوعات
2025-10-21
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
منوعات
2025-10-21
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
0
منوعات
2025-09-23
بعد عام من اكتشافها... ثاني أكبر ماسة في العالم قد تُعرَض قريبا في متحف
منوعات
2025-09-23
بعد عام من اكتشافها... ثاني أكبر ماسة في العالم قد تُعرَض قريبا في متحف
0
أمن وقضاء
2025-11-30
إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...
أمن وقضاء
2025-11-30
إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
16:05
"كانت تُشغّل بالمجاذيف فقط"... العثور على حطام سفينة قديمة قبالة الإسكندرية
علوم وتكنولوجيا
16:05
"كانت تُشغّل بالمجاذيف فقط"... العثور على حطام سفينة قديمة قبالة الإسكندرية
0
علوم وتكنولوجيا
2025-12-06
سبايس اكس تستعد لطرح أسهم بناء على تقييم لأصولها بـ800 مليار دولار
علوم وتكنولوجيا
2025-12-06
سبايس اكس تستعد لطرح أسهم بناء على تقييم لأصولها بـ800 مليار دولار
0
علوم وتكنولوجيا
2025-12-05
اكتشاف استثنائي في مصر... العثور على 225 تمثالًا جنائزيًا في مقبرة تانيس
علوم وتكنولوجيا
2025-12-05
اكتشاف استثنائي في مصر... العثور على 225 تمثالًا جنائزيًا في مقبرة تانيس
0
علوم وتكنولوجيا
2025-12-05
تفوق قيمتها الـ100 مليون يورو... الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة مالية على منصة "إكس"
علوم وتكنولوجيا
2025-12-05
تفوق قيمتها الـ100 مليون يورو... الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة مالية على منصة "إكس"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مؤتمر دعم الجيش في كانون الثاني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مؤتمر دعم الجيش في كانون الثاني
0
أخبار لبنان
13:55
السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"
أخبار لبنان
13:55
السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"
0
صحة وتغذية
09:57
دراسة مفاجِئة: الزواج السعيد قد يقي من السمنة… و"هرمون الحب" يلعب دوراً سرياً
صحة وتغذية
09:57
دراسة مفاجِئة: الزواج السعيد قد يقي من السمنة… و"هرمون الحب" يلعب دوراً سرياً
0
خبر عاجل
2025-12-04
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
خبر عاجل
2025-12-04
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:15
زيلينسكي يلتقي البابا لاون الرابع عشر تمهيدًا لطرح مقترحات لإنهاء الحرب
أخبار دولية
06:15
زيلينسكي يلتقي البابا لاون الرابع عشر تمهيدًا لطرح مقترحات لإنهاء الحرب
0
أخبار لبنان
05:25
مصلحة سكك الحديد تضيء على أهمية حماية المسارات تمهيدًا لعودة القطار (فيديو)
أخبار لبنان
05:25
مصلحة سكك الحديد تضيء على أهمية حماية المسارات تمهيدًا لعودة القطار (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:01
حمادة: نوافق على السلوك الديبلوماسي للحكومة لتحقيق هدف تحرير الأرض
أخبار لبنان
05:01
حمادة: نوافق على السلوك الديبلوماسي للحكومة لتحقيق هدف تحرير الأرض
0
أخبار لبنان
04:47
سلام وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على الواجهة البحرية لبيروت: خطوة لاستعادة التوازن البيئي وتعزيز اللقاء والمساحات الخضراء
أخبار لبنان
04:47
سلام وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على الواجهة البحرية لبيروت: خطوة لاستعادة التوازن البيئي وتعزيز اللقاء والمساحات الخضراء
0
أخبار لبنان
03:58
في لقاء لودريان - برّي: بحث في مؤمر دولي لدعم الجيش...وما بعد اليونيفيل
أخبار لبنان
03:58
في لقاء لودريان - برّي: بحث في مؤمر دولي لدعم الجيش...وما بعد اليونيفيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action
0
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
2
أمن وقضاء
14:35
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
أمن وقضاء
14:35
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
3
حال الطقس
01:21
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
حال الطقس
01:21
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
4
اقتصاد
02:12
ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
02:12
ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات
5
فنّ
14:40
ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في المدرسة... وتؤدي أغنية والدتها "يا عيد" (فيديو)
فنّ
14:40
ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في المدرسة... وتؤدي أغنية والدتها "يا عيد" (فيديو)
6
أمن وقضاء
07:17
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
07:17
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
7
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت
8
أخبار لبنان
11:25
الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701
أخبار لبنان
11:25
الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More