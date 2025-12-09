الأخبار
بالفيديو
LBCI
بالصوت
LBCI LB2
علماء: عام 2025 سيكون ثاني أو ثالث الأعوام الأعلى حرارة على الإطلاق

علوم وتكنولوجيا
2025-12-09 | 05:48
علماء: عام 2025 سيكون ثاني أو ثالث الأعوام الأعلى حرارة على الإطلاق
علماء: عام 2025 سيكون ثاني أو ثالث الأعوام الأعلى حرارة على الإطلاق

أعلنت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يكون هذا العام هو ثاني أو ثالث الأعوام الأعلى حرارة على الإطلاق في العالم، يتجاوزه فقط على الأرجح عام 2024 الذي شهد مستوى قياسيا من درجات الحرارة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وهذه هي أحدث بيانات تصدرها الخدمة بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب30) الذي اختتم الشهر الماضي من دون اتفاق الحكومات على تدابير حقيقية جديدة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما عكس توترا على المستوى الجيوسياسي مع تراجع الولايات المتحدة عن جهودها وسعي بعض الدول إلى تقويض تدابير خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وذكرت الخدمة في نشرتها الشهرية أنه من المرجح أن يستكمل هذا العام أول فترة ثلاث سنوات يتجاوز فيها متوسط درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بين عامي 1850 و1900 عندما بدأ البشر في حرق الوقود الأحفوري على نطاق صناعي.

وقالت سامانثا بورغس المسؤولة عن المناخ في الخدمة "هذه المراحل المفصلية ليست أمرا مجردا، وإنما تعكس الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ".

واستمرت الظواهر الجوية المتطرفة في اجتياح مناطق من العالم هذا العام. فقد أودى إعصار كالمايغي بحياة أكثر من 200 شخص في الفلبين الشهر الماضي، وعانت إسبانيا من أسوأ حرائق غابات في ثلاثة عقود بسبب الأحوال الجوية التي أكد علماء أن حدوثها أصبح أكثر احتمالا بسبب تغير المناخ.

وكان العام الماضي هو الأكثر حرارة على الإطلاق على كوكب الأرض.

ورغم أن أنماط الطقس الطبيعية تعني تقلب درجات الحرارة من عام لآخر، وثق العلماء اتجاها واضحا نحو ارتفاع درجات الحرارة في العالم بمرور الوقت، وأكدوا أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في وقت سابق من العام إن آخر عشر سنوات كانت الأكثر حرارة منذ بدء السجلات.

"كانت تُشغّل بالمجاذيف فقط"... العثور على حطام سفينة قديمة قبالة الإسكندرية
LBCI السابق

