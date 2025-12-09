طلاب ثانوية مار يوسف الأنطونية-كسارة-زحلة يتألقون في الروبوتيكس في الأردن (صور وفيديو)

حصد طلاب الأنطونية في كسارة - زحلة، المركز الأول لـ"جائزة التميز الهندسي" في أولمبياد كرة القدم للروبوتات RFOLYMPICS 2025 التي أُقيمت في البحر الميت تحت رعاية سمو الأمير عمر بن فيصل وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والإتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بمشاركة 104 فريقاً من 12 دولة عربية.

وشهدت البطولة منافسات قوية ومستويات تقنية عالية، في حدث عربي جمع نخبة الطلبة المبدعين في مجالات البرمجة والروبوتات.

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة لبنان هي الأولى من نوعها في هذه البطولة، محققةً إنجازاً غير مسبوق بين التكنولوجيا والرياضة العالمية، والتي يجب أن تكون بادرة اهتمام بات ملحاً، بالمواهب الالكترونية والتكنولوحية التي يتحلى بها الطلبة اللبنانيون.