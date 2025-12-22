الأخبار
حين يحلّ الذكاء الاصطناعي مكان الأصدقاء… أطباء يدقّون ناقوس الخطر
علوم وتكنولوجيا
2025-12-22 | 11:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
حين يحلّ الذكاء الاصطناعي مكان الأصدقاء… أطباء يدقّون ناقوس الخطر
أطلق أطباء وباحثون تحذيرات جدية من تزايد اعتماد الشباب على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي كمصدر للدعم العاطفي، محذرين من تداعيات نفسية واجتماعية خطيرة قد تؤثر على قدرتهم على بناء علاقات إنسانية حقيقية ودائمة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وفي دراسة نُشرت اليوم لباحثين من كلية لندن الجامعية (UCL)، أشار العلماء إلى أن الاستخدام المفرط لروبوتات الدردشة قد يجعل الشباب أكثر عرضة للعزلة وصعوبة تكوين روابط عاطفية مستقرة، داعين إلى برمجة هذه الأنظمة بحيث تعزّز التفاعل الاجتماعي بدلاً من أن تحلّ محله.
وجاء التحذير في ظل تزايد حالات الاعتماد العاطفي على ما يُعرف بـ"مرافقي الذكاء الاصطناعي"، إذ تشير أرقام إلى أن نحو 810 ملايين مستخدم حول العالم يستخدمون أسبوعياً تطبيق ChatGPT، المموّل من شركة OpenAI، فيما تُعد العلاج النفسي والمرافقة العاطفية من أبرز أسباب استخدامه.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات مستمرة من تفشي وباء الوحدة في المملكة المتحدة، حيث أفاد ما يقارب نصف البالغين بشعورهم بالوحدة، فيما يعاني نحو واحد من كل عشرة من عزلة شبه دائمة.
وكتب الباحثون في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أن روبوتات الدردشة، وعلى عكس التفاعل البشري الحقيقي، توفر "تواجداً دائماً وصبراً غير محدود"، لكنها لا تملك القدرة على تقديم التعاطف الإنساني الحقيقي أو الرعاية العاطفية العميقة.
وأضافوا: "السيناريو المقلق هو أننا قد نكون أمام جيل يتعلم تكوين روابط عاطفية مع كيانات تبدو واعية، لكنها تفتقر في الواقع إلى التعاطف والرعاية والانسجام العاطفي الذي يميز العلاقات البشرية".
ودعا الباحثون إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على التعرّف على مؤشرات الوحدة لدى المستخدمين، وتشجيعهم على طلب الدعم من الأصدقاء أو العائلة، أو توجيههم إلى خدمات محلية متخصصة.
وشملت الدراسة تحليلاً شاملاً لأبحاث سابقة حول استخدام الذكاء الاصطناعي، وكشفت إحدى الدراسات التي أجرتها OpenAI على أكثر من 980 مستخدماً لـChatGPT أن الأشخاص الذين أمضوا وقتاً أطول على المنصة خلال شهر واحد، عانوا من مستويات أعلى من الوحدة وتفاعلوا اجتماعياً بشكل أقل.
كما كانت مؤشرات الاعتماد العاطفي أكثر وضوحاً لدى المستخدمين الذين عبّروا عن ثقة عالية بالروبوت. وفي دراسة أخرى صادرة عن منظمة Common Sense Media، أفاد واحد من كل عشرة شباب بأن محادثاته مع الذكاء الاصطناعي كانت أكثر إرضاءً من التفاعل مع البشر، بينما قال ثلث المشاركين إنهم يفضلون التحدث مع روبوتات الذكاء الاصطناعي بدلاً من البشر في النقاشات الجدية.
وأكد الباحثون أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدراسات لتحديد الآثار طويلة الأمد لهذه الظاهرة، مشددين على ضرورة أن يناقش الأطباء استخدام روبوتات الدردشة مع مرضاهم، وأن يتحققوا من علامات الاعتماد القهري أو الارتباط العاطفي المفرط، مثل اعتبار الروبوت «صديقاً» أو الرجوع إليه لاتخاذ قرارات مصيرية.
وأشاروا إلى أن من الإشارات التحذيرية الخطيرة اعتقاد المستخدم بوجود "علاقة خاصة" مع الروبوت، ما قد يؤدي إلى زيادة العزلة الاجتماعية.
صحة وتغذية
علوم وتكنولوجيا
الذكاء
الاصطناعي
الأصدقاء…
أطباء
يدقّون
ناقوس
الخطر
سيارة المستقبل تُصبح واقعًا في 2026… شركة أميركية تبدأ إنتاج أول سيارة طائرة في العالم
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
