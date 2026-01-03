الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتنافس على استقطاب الطلاب... وهذه التفاصيل!

علوم وتكنولوجيا
2026-01-03 | 05:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتنافس على استقطاب الطلاب... وهذه التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتنافس على استقطاب الطلاب... وهذه التفاصيل!

من المساعدة في مراجعة الدروس إلى الاشتراكات الموجّهة للجامعات، توسّع الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عروضها بهدف كسب ولاء الطلاب الشباب في مرحلة مبكرة جدا، مع إتاحة الوصول في الوقت نفسه إلى بيانات قيّمة.

ويقول أليكسيس (24 عاما)، وهو طالب ماجستير في العلوم المالية في كلية "آي إي" لإدارة الأعمال في مدريد "بدل مراسلة الأساتذة عبر البريد الإلكتروني للاستفسار عن تفاصيل الدروس، أصبحت أستخدم الذكاء الاصطناعي".

وليراجع دروسه، يحمّل الطالب الذي فضّل عدم ذكر اسمه كاملا، كافة صفحات الدرس على "تشات جي بي تي"، مستخدما ميزة "الدراسة والتعلم" الذي فعّله البرنامج الآلي التابع لشركة "اوبن ايه آي" في تموز.

ويضيف أليكسيس "يبدأ النموذج بشرح الأمور لي، ثم يطرح عليّ أسئلة حول الصفحة والدرس بشكل عام للتأكد من أنني فهمت بشكل صحيح".

وهذه الميزة التي يمتلك برنامج "جيميناي" من غوغل نسخة مشابهة لها، مصممة بحسب "اوبن ايه آي" لمساعدة الطلاب على إيجاد الحل بأنفسهم بدل تزويدهم بإجابة جاهزة.

وتعتبر الباحثة في المعهد الوطني الفرنسي لأبحاث العلوم والتكنولوجيا الرقمية جيل-جين في، أنّ هذه الميزة "هي مجرّد تسمية تسويقية"، مضيفة "يشبه الأمر التحدث إلى تشات جي بي تي بالطريقة المعتادة، لكن مع تعليمات إضافية تقضي بعدم تقديم الإجابة فورا، بل توجيه المستخدم تدريجيا بأسلوب قائم على طرح الأسئلة وتحفيز التفكير".

ويقول أليكسيس "تشجعنا المدرسة على استخدام الذكاء الاصطناعي. يتحدث جميع المدرّسين عنه ويخبروننا بضرورة تعلّم كيفية استخدامه لأنه ضروري في سوق العمل وخصوصا في مجال المال".

ومن جهته، يقول أنتونيو كاسيلي، الأستاذ في معهد البوليتكنيك في باريس والمتخصص في المنصات الرقمية، إنّ "سوق الجامعات مربحة جدا لا سيما في أوروبا. وقد دخلته الشركات وتستحوذ عليه تدريجيا".

وتتراوح تكلفة الاشتراك التي يتم التفاوض عليها مع كل مؤسسة بين 5 و25 يورو شهريا للشخص الواحد.

ويعتبر كاسيلي أنّ الهدف مزدوج: جعل المستخدمين الشباب يعتمدون على هذه الأداة، وبدء جمع البيانات باكرا، وهي عملية تستمر لسنوات.

وتؤكد "اوبن ايه آي" عبر موقعها الإلكتروني "عدم استخدام أي بيانات أو محادثات" من حسابات الجامعات لتدريب نماذجها. لكن بحسب كاسيللي، فإن الأداة قادرة مع ذلك على "تحديد الأذواق الثقافية، والمعتقدات الدينية، والميول الجنسية..." أو العلاقات الاجتماعية بين المستخدمين.

ويقول "يمكن مثلا اعتبار شخصين من الجامعة نفسها وفي المكان نفسه ويطلبان اقتراحات أفلام في الوقت نفسه، صديقين".

وفيما يؤكد أليكسيس أنه يبقى حذرا ولا يشارك معلومات شخصية على حسابه الجامعي في "تشات جي بي تي"، يعترف باعتماده على البرنامج في مسائل معينة، ويقول إنه من دون هذه الأداة "يستغرق وقتا أطول بكثير ليدرس".

وقالت أديلين أندريه، وهي مفتشة تربوية ورئيسة فريق عمل معنيّ بالذكاء الاصطناعي والتعليم إنّ "الطلاب يرغبون في النجاح، لكن نظرا لوجودهم بمفردهم في منازلهم، قد تحدّهم الصعوبات التي يواجهونها أحيانا. ويمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتهم في التغلب على هذه العقبات".

وقالت جيل-جين في: "إذا ضُبط  الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، فإنه يُشبه معلّما متاحا يُجيب عن الأسئلة بدقة"، مع ضرورة أن يكون هذا الاستخدام مصاحبا  بتوجيهات حول أفضل الممارسات.

وأشارت جيل جين إلى كتاب دراسي مُصمّم خصيصا ومُدعّم بالذكاء الاصطناعي. وتُقول "إذا كان الطالب من مُحبي كرة السلة، يُمكن تصميم تمارين الرياضيات الخاصة به استنادا إلى ذلك".

المصدر: فرانس برس

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

الذكاء

الاصطناعي

الكبرى

تتنافس

استقطاب

الطلاب...

التفاصيل!

بعد بلاغات عن توليدها محتويات غير أخلاقية... "غروك" تقر بـ"ثغرات" في نظامها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-12-23

من السياسة إلى الذكاء الاصطناعي: مادورو يرقص مع روبوت في احتفال ميلادي (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-22

لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-12

الذكاء الاصطناعيّ في الصفوف التعليمية لسدّ نقص المعلمين

LBCI
منوعات
2025-12-09

غوغل تواجه تحقيقا في الاتحاد الأوروبي حول ملخصات الذكاء الاصطناعي ويوتيوب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:30

بعد بلاغات عن توليدها محتويات غير أخلاقية... "غروك" تقر بـ"ثغرات" في نظامها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-12-29

عندما يقلّد الروبوت الإنسان حرفيًا… ركلة غير متوقعة تنتهي بموقف مؤلم ومضحك (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-12-23

من السياسة إلى الذكاء الاصطناعي: مادورو يرقص مع روبوت في احتفال ميلادي (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-12-22

حين يحلّ الذكاء الاصطناعي مكان الأصدقاء… أطباء يدقّون ناقوس الخطر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-15

بن غفير: أدعو رئيس الوزراء الى توضيح أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-03

السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-27

مقدمة النشرة المسائية ٢٧-٩-٢٠٢٥

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-06

رئيس النادي اللبنانيّ للتنقيب عن المغاور للـLBCI: بعض الأضرار الناتجة عن الحفلة التي أُقيمت في مغارة جعيتا تُعرف في ساعات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:53

افتتاح موسم التزلج في لبنان... إليكم الصورة من كفردبيان

LBCI
أمن وقضاء
07:50

مداهمات للجيش اللبناني في جبل محسن بطرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

دقائق أنهت ثلاثة عشر عاما من حكم مادورو لفنزويلا

LBCI
أخبار دولية
03:16

انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)

LBCI
أخبار دولية
13:26

الصراع السعودي - الإماراتي على الأرض اليمنية الى تفاقم

LBCI
أخبار دولية
13:24

من 67 و Labubu إلى فضيحة Coldplay… إليكم أبرز لحظات عالم الـ Pop Culture في الـ 2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الـ LBCI تكمل القصة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

إليكم الوظائف الأكثر طلبا لعام 2026...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الفضّة من أكثر الأصول ارتفاعًا…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:11

توقيف شخص بجرم الإخلال بالآداب العامة خلال حفلة رأس السنة في أحد المطاعم

LBCI
أخبار لبنان
23:49

بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة

LBCI
خبر عاجل
04:26

ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج فنزويلا والعملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية

LBCI
آخر الأخبار
15:40

آمال شحادة للـLBCI: الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن قرار بتوسيع العمليات على لبنان بما يشمل ضربات جوية وتوغلات وإجتماع مرتقب للكابينت لبحث خطة بهذا الخصوص وضعها الجيش

LBCI
خبر عاجل
13:51

معلومات للـLBCI: إخلاء سبيل الشيخ خالد السبسبي بعدما تم الإستماع لإفادته في مديرية المخابرات في قضية أبو عمر على أن يمثل مجددا أمام المحققين متى طلب منه ذلك

LBCI
أخبار دولية
03:16

انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)

LBCI
حال الطقس
03:03

عودة الإستقرار لأيام عدة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
01:00

زلزال يضرب المكسيك... قتيلان ومنازل مدمّرة (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More