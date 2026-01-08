الأخبار
غوغل و"كاركتر.إيه آي" توافقان على تسوية الدعاوى القضائية المتعلقة بانتحار مراهقين

علوم وتكنولوجيا
2026-01-08 | 03:30
غوغل و"كاركتر.إيه آي" توافقان على تسوية الدعاوى القضائية المتعلقة بانتحار مراهقين

توصلت غوغل وشركة "كاركتر.إيه آي" الناشئة إلى تسوية دعاوى قضائية أقامتها عائلات تتهم روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بإيذاء القاصرين، بما في ذلك المساهمة في انتحار مراهق من فلوريدا، وفق ما أظهرت وثائق المحكمة الأربعاء.

وتشمل التسويات الدعاوى القضائية المقامة في فلوريدا وكولورادو ونيويورك وتكساس، وفقا للوثائق، إلا أنها لا تزال تتطلب وضع اللمسات الأخيرة عليها وموافقة المحكمة.

وجاء في الملف المقدم في فلوريدا "اتفق الطرفان مبدئيا على تسوية عن طريق الوساطة لحل كل المطالبات بينهما".

ولم تكشف شروط التسوية.

وتشمل هذه الحالات قضية ميغن غارسيا التي أقدم ابنها سيويل سيتزر جونيور البالغ 14 عاما على الانتحار في شباط 2024.

وتفيد الدعوى القضائية التي أقامتها غارسيا بأن ابنها أصبح يعتمد عاطفيا على روبوت محادثة مستوحى من مسلسل "صراع العروش" على منصة Character.AI التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع شخصيات خيالية.

وكانت وفاة سيتزر الأولى في سلسلة من حالات الانتحار المبلغ عنها والمرتبطة بروبوتات الدردشة التي ظهرت العام الماضي، ما أدى إلى تشديد المراقبة على شركة OpenAI المصنعة لبرنامج ChatGPT وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي بشأن سلامة الأطفال.

وارتبطت غوغل بالقضية من خلال صفقة ترخيص بقيمة 2,7 مليار دولار وافقت عليها عام 2024 مع Character.AI.

كما وظّفت المجموعة الأميركية مؤسسي المنصة نوام شازير ودانيال دي فريتاس، وكلاهما موظفان سابقان في غوغل انضما مجددا إلى الشركة كجزء من تلك الصفقة.

وفي تشرين الأول، أعلنت Character.AI أنها ستلغي إمكان الدردشة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما عقب الضجة التي أثيرت حول قضية الانتحار.

LBCI السابق

