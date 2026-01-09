الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دراسة جديدة تكشف: بعض الكلاب تستطيع تعلّم الكلمات... وهذه هي الطريقة
علوم وتكنولوجيا
2026-01-09 | 04:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دراسة جديدة تكشف: بعض الكلاب تستطيع تعلّم الكلمات... وهذه هي الطريقة
توصلت دراسة جديدة نُشرت الخميس في مجلة "ساينس" إلى أنّ بعض الكلاب المعروفة أصلا بقدرتها على تعلم أسماء الألعاب من خلال التدريب واللعب، تستطيع أيضا استيعاب الكلمات بمجرد سماع البشر يتحدثون مع بعضهم.
وأجرت الباحثة شاني درور من جامعة فيينا البيطرية، تجربة على مدى سنوات مع كلاب أظهرت قدرة استثنائية على تعلّم اللغة من خلال التفاعلات الاجتماعية.
ولاحظت درور خلال بحثها أنّ بعض الكلاب تبدو وكأنها تستمع إلى أحاديث أصحابها. وقالت لوكالة فرانس برس "أخبروني مثلا أنهم بينما كانوا يتحدثون عن طلب وجبة بيتزا، دخل كلبهم إلى غرفة المعيشة ومعه لعبة اسمها بيتزا".
وسعت بالتعاون مع فريق من جامعة لوراند-إيوتفوس في المجر، إلى تحديد ما إذا كانت هذه الكلاب الذكية بشكل استثنائي قادرة على ربط كلمة جديدة بلعبة جديدة من دون تلقينها هذا الرابط بشكل مباشر.
وتوصل الباحثون إلى أنّ هذه الكلاب الموهوبة تستطيع تعلّم أسماء ألعاب جديدة من خلال سماعها للكلام، وكذلك عند التحدث إليها مباشرة، على ما اتّضح من قدرتها على إحضار الألعاب المناسبة لاحقا.
مع ذلك، تُعدّ هذه الكلاب حالات استثنائية، وأوضحت درور أنّ فريقها لم يحدّد خلال سبع سنوات، إلا نحو 45 كلبا فقط تعرف أسماء الألعاب.
ورأت أن هذه النتائج تقدم أدلة بشأن "الآلية المعقدة اللازمة للتعلم الاجتماعي، لمعرفة ما إذا كانت موجودة لدى حيوان لا يمتلك لغة".
وقالت "لقد اكتشفنا أنها موجودة، وهذا يدل على أن البشر، قبل أن يطوّروا اللغة، كانوا يمتلكون هذه القدرة المعرفية المعقدة للتعلم من الآخرين".
وقال المتخصص في سلوك الكلاب لدى جامعة ولاية أريزونا كلايف وين إنّ الدراسة "أُجريت بدقة كبيرة"، لكنه اكد أن الحيوانات التي خضعت للدراسة "استثنائية جدا"، ولا ينبغي تاليا لجميع أصحاب الكلاب أن يتوقعوا قدرات عبقرية من حيواناتهم.
علوم وتكنولوجيا
جديدة
تكشف:
الكلاب
تستطيع
تعلّم
الكلمات...
الطريقة
التالي
"للمرة الأولى في تاريخها"… ناسا تعلن عودة مبكرة لطاقم من محطة الفضاء الدولية لهذا السبب
غوغل و"كاركتر.إيه آي" توافقان على تسوية الدعاوى القضائية المتعلقة بانتحار مراهقين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-11-06
دراسة تكشف السلالات الأكثر عرضة لسرطان قاتل في الكلاب... وهذه أخطرها!
منوعات
2025-11-06
دراسة تكشف السلالات الأكثر عرضة لسرطان قاتل في الكلاب... وهذه أخطرها!
0
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
0
منوعات
2025-10-27
دراسة جديدة تكشف: "الثقافة تفوقت على الجينات في توجيه مستقبل البشر"
منوعات
2025-10-27
دراسة جديدة تكشف: "الثقافة تفوقت على الجينات في توجيه مستقبل البشر"
0
صحة وتغذية
2025-11-14
دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-11-14
دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
09:18
المحيطات امتصت مستويات قياسية من الحرارة عام 2025
علوم وتكنولوجيا
09:18
المحيطات امتصت مستويات قياسية من الحرارة عام 2025
0
علوم وتكنولوجيا
05:36
"للمرة الأولى في تاريخها"… ناسا تعلن عودة مبكرة لطاقم من محطة الفضاء الدولية لهذا السبب
علوم وتكنولوجيا
05:36
"للمرة الأولى في تاريخها"… ناسا تعلن عودة مبكرة لطاقم من محطة الفضاء الدولية لهذا السبب
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-08
غوغل و"كاركتر.إيه آي" توافقان على تسوية الدعاوى القضائية المتعلقة بانتحار مراهقين
علوم وتكنولوجيا
2026-01-08
غوغل و"كاركتر.إيه آي" توافقان على تسوية الدعاوى القضائية المتعلقة بانتحار مراهقين
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-06
ناسا: اكتشاف فلكي غير مسبوق… "Cloud-9" نافذة نادرة على الكون المظلم
علوم وتكنولوجيا
2026-01-06
ناسا: اكتشاف فلكي غير مسبوق… "Cloud-9" نافذة نادرة على الكون المظلم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2026-01-08
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
فنّ
2026-01-08
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
0
فنّ
2026-01-08
"كلمات إباحية تصدم الجمهور"… هيلاري داف تكسر صورتها البريئة في أحدث أعمالها المرتقبة (فيديو)
فنّ
2026-01-08
"كلمات إباحية تصدم الجمهور"… هيلاري داف تكسر صورتها البريئة في أحدث أعمالها المرتقبة (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-09-19
التحكم المروري: أعمال تزفيت على الطريق الممتد من كنيسة مار مخايل باتجاه الطيونة وتحويل السير على المسلك المعاكس
آخر الأخبار
2025-09-19
التحكم المروري: أعمال تزفيت على الطريق الممتد من كنيسة مار مخايل باتجاه الطيونة وتحويل السير على المسلك المعاكس
0
منوعات
2026-01-06
"كنتُ في إجازة ورأيتُ الدم"... ما حصل مع هذا الرجل صادم: علامة تحذيرية واحدة أنقذته وهذه قصته!
منوعات
2026-01-06
"كنتُ في إجازة ورأيتُ الدم"... ما حصل مع هذا الرجل صادم: علامة تحذيرية واحدة أنقذته وهذه قصته!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:20
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
حال الطقس
00:20
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
2
اقتصاد
02:13
تراجع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
تراجع في أسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
05:26
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان
خبر عاجل
05:26
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان
4
خبر عاجل
05:33
معلومات الـLBCI: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يرفض منع حفلة الكاهن "Padre Gulherme" وهي قائمة في موعدها
خبر عاجل
05:33
معلومات الـLBCI: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يرفض منع حفلة الكاهن "Padre Gulherme" وهي قائمة في موعدها
5
اسرار
23:50
أسرار الصحف 09-01-2026
اسرار
23:50
أسرار الصحف 09-01-2026
6
أخبار لبنان
02:40
جعجع: أنا على تواصل مستمر مع المسؤولين الأميركيين وأؤيد نظرية الرئيس عون
أخبار لبنان
02:40
جعجع: أنا على تواصل مستمر مع المسؤولين الأميركيين وأؤيد نظرية الرئيس عون
7
صحف اليوم
00:07
الجمهورية: الجيش يُسقط المهل...
صحف اليوم
00:07
الجمهورية: الجيش يُسقط المهل...
8
فنّ
04:35
ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي
فنّ
04:35
ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More