مقابل هذا المبلغ الضخم... غوغل توافق على تسوية دعوى قضائية بشأن الخصوصية
علوم وتكنولوجيا
2026-01-26 | 12:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مقابل هذا المبلغ الضخم... غوغل توافق على تسوية دعوى قضائية بشأن الخصوصية
وافقت غوغل على دفع 68 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جاء فيها أن مساعد غوغل الصوتي تجسس بشكل غير لائق على مستخدمي هواتف ذكية وانتهك خصوصياتهم، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وقدمت غوغل تسوية أولية للدعوى الجماعية لمحكمة سان خوسيه الاتحادية بولاية كاليفورنيا في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضي، وتحتاج لموافقة قاضية المحكمة الجزئية الأميركية بيث لابسون فريمان عليها.
واتهم مستخدمو هواتف ذكية غوغل، التابعة لشركة ألفابت، بتسجيل محادثات خاصة ونشرها بشكل غير قانوني بعد تشغيل تطبيق (مساعد غوغل) من أجل استهدافهم بإعلانات.
والتطبيق مصمم للتفاعل عندما يوجه المستخدم كلمات محددة مثل "هاي غوغل" أو "أوك جوجل"، على غرار المساعد (سيري) من شركة أبل.
واعترض المستخدمون على أنهم يتلقون إعلانات عندما يخطئ مساعد غوغل في تفسير ما يقولونه.
وأظهرت وثائق المحكمة أن غوغل نفت ارتكاب أي مخالفات، لكنها قامت بالتسوية لتجنب المخاطر وتكلفة التقاضي. وأحجمت الشركة اليوم الاثنين عن التعليق.
وجاء في وثائق المحكمة أن التسوية تشمل أشخاصا اشتروا أجهزة غوغل أو تعرضوا لهذه المواقف منذ 18 أيار 2016.
وقد يطلب محامو المدعين أتعابا تصل إلى ثلث مبلغ التسوية، أي حوالي 22.7 مليون دولار.
Learn More