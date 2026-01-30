الأخبار
إيرادات قياسية لآبل مع ارتفاع مبيعات هاتف آيفون في الصين
علوم وتكنولوجيا
2026-01-30 | 08:00
إيرادات قياسية لآبل مع ارتفاع مبيعات هاتف آيفون في الصين
أعلنت شركة آبل يوم الخميس الماضي عن تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأخير من العام الماضي، مع ارتفاع مبيعات أجهزة آيفون في الصين.
وأفادت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة أنها جنت أرباحا بقيمة 42,1 مليار دولار أميركي، من إيرادات بلغت 143,8 مليار دولار في الفصل الرابع.
وأكد الرئيس التنفيذي تيم كوك خلال إعلانه عن الأرباح أن "أجهزة آيفون حققت أفضل أداء ربع سنوي لها على الإطلاق، مدعومة بطلب غير مسبوق".
ووفقا لشركة آبل، نمت مبيعات أجهزة آيفون حول العالم، لتصل إلى 25,5 مليار دولار أميركي في السوق الصينية الحيوية، مقارنة ب18,5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما شهدت آبل ارتفاعا في إيرادات الخدمات، مثل المحتويات الرقمية واشتراكات خدمات الترفيه، حيث حققت مستوى قياسيا جديدا في ربع عام بلغ 30 مليار دولار، بزيادة قدرها 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب كوك.
وأفادت الشركة أن عدد أجهزة آبل المستخدمة حول العالم تجاوز 2,5 مليار جهاز، وتوقعت أن تكون إيراداتها في الربع الحالي أعلى بنسبة من 13 إلى 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحذر كوك من أن إنتاج أجهزة آيفون يواجه تقييدات بسبب نقص الإمدادات وارتفاع أسعار مكونات الرقائق المتطورة المستخدمة في هذه الأجهزة.
وأضاف كوك "نحن في وضعية مطاردة للإمدادات لتلبية المستويات العالية جدا من طلب الزبائن"، مضيفا "في هذه المرحلة، من الصعب التنبؤ بموعد توازن العرض والطلب".
المصدر: فرانس برس
