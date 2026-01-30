دراسة تربك العلماء: دببة قطبية تزداد بدانة رغم تسارع ذوبان الجليد وهذه التفاصيل

كشفت دراسة علمية حديثة أن دببة القطب في أرخبيل سفالبارد النرويجي تمكّنت، خلافًا للتوقعات، من زيادة وزنها ونسبة الدهون في أجسامها رغم الانحسار السريع للجليد البحري الذي تعتمد عليه عادة في الصيد.
ووفق الدراسة المنشورة في مجلة Scientific Reports، فإن بحر بارنتس فقد جليده بوتيرة أسرع من معظم المناطق الأخرى التي تعيش فيها دببة قطبية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فيه بشكل أكبر مقارنة ببقية مناطق القطب الشمالي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
.
لكن وعلى عكس ما يحدث في مناطق أخرى من القطب، حيث أصبحت الدببة أكثر نحولًا بسبب تراجع مساحات الجليد التي تصطاد عليها، تبيّن أن دببة سفالبارد ازدادت سمنة واكتسبت مزيدًا من الدهون.
وقال المعدّ الرئيسي للدراسة، العالم في المعهد النرويجي القطبي جون آرس: "الزيادة في الحالة الجسدية للدببة خلال فترة شهدت خسارة كبيرة في الجليد البحري كانت مفاجِئة".
وأوضح الباحثون أن دببة سفالبارد عوّضت نقص مصادر الغذاء التقليدية من خلال الاعتماد أكثر على فرائس برّية مثل الرنّة والفظّ (الوالروس)، وهي أنواع استعادت أعدادها بعد أن كانت قد تعرّضت سابقًا للاستغلال المفرط من البشر.
كما ساهمت درجات الحرارة الأكثر دفئًا في تسهيل صيد فقمات الحلقات، التي باتت تتجمع في مساحات أصغر من الجليد البحري.
وحلّل العلماء مؤشر الحالة الجسدية (BCI) لـ 770 دبًا قطبيًا بالغًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2019، بهدف قياس كمية الدهون التي يحملها كل دب.
وأظهرت النتائج أن هذا المؤشر تراجع حتى عام 2000، لكنه عاد وارتفع في السنوات اللاحقة، رغم استمرار الانخفاض السريع في الجليد البحري.
وقدّرت الدراسة عدد الدببة القطبية في بحر بارنتس بما يتراوح بين 1900 و3600 دب عام 2004، مع احتمال أن يكون العدد قد ازداد منذ ذلك الحين.
وأشار الباحثون إلى أن معدلات ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي خلال العقود الأخيرة كانت أعلى بمرتين إلى أربع مرات من المتوسط العالمي.
وسجّل بحر بارنتس ارتفاعًا أكبر من باقي مناطق القطب، وصل في بعض المناطق إلى درجتين مئويتين لكل عقد خلال الأربعين سنة الماضية.
كما فقدت المنطقة موائل الجليد البحري بمعدل أربعة أيام سنويًا بين عامي 1979 و2014، أي أكثر من ضعفي المعدل المسجّل في مناطق أخرى تعيش فيها دببة قطبية.
وقالت الباحثة في المركز الفرنسي للأبحاث البيئية، سارة كوبيان، التي لم تشارك في الدراسة، إن نتائج سفالبارد تبدو مفاجئة لأنها تتناقض مع نتائج دراسات أخرى أُجريت على مجموعات مختلفة من الدببة القطبية.
وأشارت في حديث لوكالة فرانس برس إلى أن الحالة الجسدية للدببة في خليج هدسون "تدهورت بشكل كبير بسبب الاحترار المناخي".
من جهته، قال جون آرس إنه لو طُلب منه عام 2003 توقّع مستقبل دببة سفالبارد، لكان أجاب حينها بأنها "ستصبح أنحف"، مضيفًا: "لكننا نرى العكس تمامًا، فالدببة اليوم في حالة جسدية أفضل، رغم اضطرارها إلى البقاء على اليابسة لفترات أطول، ومن دون القدرة الدائمة على صيد الفقمات على الجليد".
ويُعد تراجع الحالة الجسدية عادة مؤشرًا مبكرًا على مشكلات ديموغرافية مستقبلية لدى هذه الحيوانات القطبية.
وقال آرس: "عندما تسوء الظروف ويقل الوصول إلى الغذاء، نتوقع أولًا أن تصبح الدببة أنحف وأقل قدرة على تخزين الدهون، قبل أن نشهد تراجعًا واضحًا في معدلات البقاء والتكاثر".
وأكدت الدراسة أن النتائج غير المتوقعة في سفالبارد تبرز أهمية عدم تعميم نتائج منطقة واحدة على باقي المناطق.
وكتب الباحثون أن الوضع في سفالبارد "يعكس علاقة معقّدة بين الموائل، وبنية النظام البيئي، ومدخول الطاقة، واستهلاكها".
ورغم أن آرس وصف تحسّن الحالة الجسدية لدببة سفالبارد بأنه "خبر جيد"، حذّرت الدراسة من أنها مرشّحة للتأثر سلبًا في المستقبل القريب بسبب استمرار ارتفاع حرارة الكوكب وتقلّص الجليد البحري.
وأضاف آرس أن الدببة قد تواصل صيد الفظّ والرنة، لكن "نعتقد أنها لا تزال تعتمد بشكل أساسي على صيد الفقمات فوق الجليد".