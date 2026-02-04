الذكاء الإصطناعي يفاجئ العالم مجدداً... ابتكار جهاز يترجم كلام البشر إلى لغة الكلاب!

ابتكرت شركة تقنية جهازاً قادراً على ترجمة كلام البشر إلى لغة الكلاب.وفي التفاصيل، تبيع شركة "تريني" (Trainy) ما تسميه "أول طوق محادثة فوري بين الإنسان والكلب في العالم".وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على موقع الشركة الإلكتروني طريقة عمل الجهاز، حيث يسأل رجل تطبيقاً على هاتفه: "هل يمكنك إحضار جهاز التحكم عن بُعد؟"، ثم يقوم المترجم بتحويل هذه الكلمات إلى نباحات ذكاء اصطناعي، يستجيب لها الكلب بالفعل.وأظهر مقطع آخر الكلب وهو يلعق وجه رجل بعد أن ترجم التطبيق أمر صاحبه: "أعطني قبلة".ووصف موقع "تريني" الإلكتروني الأداة بأنها "أول أداة ذكاء اصطناعي سلوكي للحيوانات الأليفة في العالم يستجيب بحماس".ومن جهتها، شككت مدربة الكلاب الشهيرة شارون بولت في إمكانية تطوير التطبيق ليصبح أداةً تُمكّن البشر من إجراء محادثات كاملة مع حيواناتهم الأليفة.وقالت لصحيفة "ذا صن": "عندما ينبح الكلب، تظهر مشاعر مختلفة من خلال نباح حاد وآخر منخفض وخشن. فكيف يمكن لتطبيق ما معرفة وفهم هذه المشاعر المختلفة؟".