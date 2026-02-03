الأخبار
إرجاء مهمة أرتميس 2 القمرية التابعة لناسا إلى آذار
علوم وتكنولوجيا
2026-02-03 | 14:34
إرجاء مهمة أرتميس 2 القمرية التابعة لناسا إلى آذار
أرجأت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) مهمة أرتميس 2 إلى آذار بعد اكتشاف مشكلات في عملية تزويد صاروخ نظام الإقلاع الفضائي الضخم بالوقود عقب الانتهاء من تجارب على الإطلاق، وهو أحدث تأجيل للمهمة التي تهدف إلى إرسال أربعة رواد فضاء حول القمر والعودة.
وكانت ناسا تعتزم إرسال رواد فضاء مهمة أرتميس 2 الأربعة خلال الشهر الحالي، اعتمادا على نتائج العد التنازلي للإطلاق التي تستغرق 49 ساعة في مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا بولاية فلوريدا. وكان أقرب موعد متاح لعملية الإطلاق خلال تلك الفترة هو الثامن من شباط.
وقال مدير وكالة ناسا جاريد إيزاكمان في بيان: "مع اختتام تجارب الإطلاق النهائية اليوم الثلاثاء، نستبعد الإطار الزمني لإطلاق المهمة في شباط ونستهدف آذار كأقرب موعد ممكن لإطلاق أرتميس 2".
وذكرت ناسا أنه خلال تجارب الإطلاق، حدث تسرب لأحد أنواع الوقود المستخدم في الصاروخ، وهو الهيدروجين السائل، عبر وصلات صغيرة لما هو في الأساس خرطوم كبير يستخدم لضخ الوقود إلى نظام الإقلاع الفضائي.
أخبار دولية
علوم وتكنولوجيا
أرتميس 2
ناسا
"جيل Z يعتقد أنه أكثر ذكاءً مما هو عليه بالواقع"... العلم يكشف: للمرة الأولى في التاريخ جيل كامل أقلّ ذكاءً من آبائه
السابق
علوم وتكنولوجيا
2026-01-30
"أرتميس 2"... روّاد فضاء يتوجهون إلى القمر لأول مرّة منذ أكثر من 50 عاماً وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2026-01-30
"أرتميس 2"... روّاد فضاء يتوجهون إلى القمر لأول مرّة منذ أكثر من 50 عاماً وهذه التفاصيل!
0
علوم وتكنولوجيا
10:29
"جيل Z يعتقد أنه أكثر ذكاءً مما هو عليه بالواقع"... العلم يكشف: للمرة الأولى في التاريخ جيل كامل أقلّ ذكاءً من آبائه
علوم وتكنولوجيا
10:29
"جيل Z يعتقد أنه أكثر ذكاءً مما هو عليه بالواقع"... العلم يكشف: للمرة الأولى في التاريخ جيل كامل أقلّ ذكاءً من آبائه
0
علوم وتكنولوجيا
10:23
لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس
علوم وتكنولوجيا
10:23
لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-30
"أرتميس 2"... روّاد فضاء يتوجهون إلى القمر لأول مرّة منذ أكثر من 50 عاماً وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2026-01-30
"أرتميس 2"... روّاد فضاء يتوجهون إلى القمر لأول مرّة منذ أكثر من 50 عاماً وهذه التفاصيل!
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-30
دراسة تربك العلماء: دببة قطبية تزداد بدانة رغم تسارع ذوبان الجليد وهذه التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
2026-01-30
دراسة تربك العلماء: دببة قطبية تزداد بدانة رغم تسارع ذوبان الجليد وهذه التفاصيل
أخبار دولية
2025-11-20
أستراليا مستعدة للتنازل عن استضافة مؤتمر المناخ كوب31 لتركيا
أخبار دولية
2025-11-20
أستراليا مستعدة للتنازل عن استضافة مؤتمر المناخ كوب31 لتركيا
0
خبر عاجل
2026-01-24
رئيس بلدية طرابلس للـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار بشأن طرابلس نريد جدّية فعلية في رصد الأموال ونحتاج إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار للبدء بالمعالجة
خبر عاجل
2026-01-24
رئيس بلدية طرابلس للـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار بشأن طرابلس نريد جدّية فعلية في رصد الأموال ونحتاج إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار للبدء بالمعالجة
0
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
0
أخبار لبنان
2025-11-05
أهالي بلدة سرعين الفوقا أقفلوا طريق عام سرعين النبي شيت...
أخبار لبنان
2025-11-05
أهالي بلدة سرعين الفوقا أقفلوا طريق عام سرعين النبي شيت...
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
0
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
0
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي
0
أمن وقضاء
13:19
إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة
أمن وقضاء
13:19
إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة
0
أخبار دولية
13:15
شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران
أخبار دولية
13:15
شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
حال الطقس
02:16
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
حال الطقس
02:16
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
اقتصاد
02:35
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:35
ارتفاع في أسعار المحروقات
أخبار لبنان
23:52
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
أخبار لبنان
23:52
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
أمن وقضاء
02:44
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
أمن وقضاء
02:44
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
علوم وتكنولوجيا
10:23
لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس
علوم وتكنولوجيا
10:23
لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس
خبر عاجل
05:43
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ تعيين إيلا واوية "الكابتن إيلا" متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خلفا لأفيخاي أدرعي
خبر عاجل
05:43
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ تعيين إيلا واوية "الكابتن إيلا" متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خلفا لأفيخاي أدرعي
أخبار لبنان
03:59
"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط
أخبار لبنان
03:59
"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط
