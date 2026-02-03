إرجاء مهمة أرتميس 2 القمرية التابعة لناسا إلى آذار

أرجأت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) مهمة أرتميس 2 إلى آذار بعد اكتشاف مشكلات في عملية تزويد صاروخ نظام الإقلاع الفضائي الضخم بالوقود عقب الانتهاء من تجارب على الإطلاق، وهو أحدث تأجيل للمهمة التي تهدف إلى إرسال أربعة رواد فضاء حول القمر والعودة.وكانت ناسا تعتزم إرسال رواد فضاء مهمة أرتميس 2 الأربعة خلال الشهر الحالي، اعتمادا على نتائج العد التنازلي للإطلاق التي تستغرق 49 ساعة في مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا بولاية فلوريدا. وكان أقرب موعد متاح لعملية الإطلاق خلال تلك الفترة هو الثامن من شباط.وقال مدير وكالة ناسا جاريد إيزاكمان في بيان: "مع اختتام تجارب الإطلاق النهائية اليوم الثلاثاء، نستبعد الإطار الزمني لإطلاق المهمة في شباط ونستهدف آذار كأقرب موعد ممكن لإطلاق أرتميس 2".وذكرت ناسا أنه خلال تجارب الإطلاق، حدث تسرب لأحد أنواع الوقود المستخدم في الصاروخ، وهو الهيدروجين السائل، عبر وصلات صغيرة لما هو في الأساس خرطوم كبير يستخدم لضخ الوقود إلى نظام الإقلاع الفضائي.