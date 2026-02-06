دراسة تكشف: ألبوم صور الهاتف يحتوي على 350 وجهاً غريباً بسبب اللقطات العشوائية

كشفت دراسة حديثة أنّ هاتف المستخدم العادي يحتوي على مئات الوجوه لأشخاص غرباء ظهروا في الصور من دون قصد، نتيجة المرور العابر للمشاة أو السياح أو أشخاص في الخلفية.

ووفقاً لبحث شمل 2000 مشارك، يتضمّن ألبوم الصور لدى البالغين في المتوسط ثلاثة غرباء على الأقل في آخر 20 صورة التُقطت.

وتشير النتائج إلى أنّ الشخص قد يجمع على مدار حياته نحو 7000 صورة يظهر فيها أشخاص لا يعرفهم. كما أفاد 37 في المئة من الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً بأنهم التقوا لاحقاً بأشخاص جدد، ليكتشفوا أنهم كانوا قد ظهروا سابقاً في خلفية إحدى صورهم.

وجرى تكليف الدراسة من قبل سامسونغ لتسليط الضوء على قدراتGalaxy AI في سلسلة Galaxy S25، ولا سيما أداة Photo Assist – Generative Edit التي تتيح إزالة الأشخاص أو العناصر غير المرغوب فيها من الصور بسهولة.

وتعكس هذه الأرقام اتساع ظاهرة "التطفّل البصري" في الصور اليومية، وما تتيحه التقنيات الحديثة من حلول عملية للحفاظ على صفاء اللحظات المهمة.