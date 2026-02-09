الأخبار
إيلون ماسك: سبيس إكس ستعطي الأولوية لبناء "مدينة ذاتية النمو" على سطح القمر
علوم وتكنولوجيا
2026-02-08 | 23:53
إيلون ماسك: سبيس إكس ستعطي الأولوية لبناء "مدينة ذاتية النمو" على سطح القمر
أعلن الملياردير إيلون ماسك أن شركة سبيس إكس حولت تركيزها إلى بناء "مدينة ذاتية النمو" على سطح القمر، مشيرا إلى أن من الممكن تحقيق ذلك خلال أقل من 10 سنوات.
وقال ماسك في منشور على إكس: "ومع ذلك، ستسعى سبيس إكس أيضا إلى بناء مدينة على المريخ والبدء في ذلك خلال فترة من خمس إلى سبع سنوات، لكن الأولوية القصوى هي تأمين مستقبل الحضارة، والقمر هو الطريق الأسرع".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت يوم الجمعة نقلا عن مصادر أن سبيس إكس أبلغت المستثمرين بأنها ستعطي الأولوية للوصول إلى القمر أولا وستحاول القيام برحلة إلى المريخ لاحقا، مستهدفة آذار 2027 للهبوط على القمر بدون رواد فضاء.
وقال ماسك العام الماضي إنه يهدف إلى إرسال مهمة غير مأهولة إلى المريخ بحلول نهاية عام 2026.
وتواجه الولايات المتحدة منافسة شديدة هذا العقد من الصين في سعيها لإعادة رواد الفضاء إلى القمر، حيث لم يذهب إليه أي إنسان منذ آخر مهمة مأهولة ضمن برنامج أبولو الأميركي في عام 1972.
وتأتي تعليقات ماسك بعد أن وافقت سبيس إكس على الاستحواذ على شركة إكس إيه آي في صفقة قياسية تدمج شركة الصواريخ والأقمار الصناعية مع شركة الذكاء الاصطناعي المصنعة لروبوت الدردشة غروك.
وتقدر قيمة شركة الصواريخ والأقمار الصناعية بتريليون دولار وقيمة شركة الذكاء الاصطناعي 250 مليار دولار.
أخبار دولية
علوم وتكنولوجيا
إيلون ماسك
سبيس إكس
مدينة ذاتية النمو
القمر
دراسة تكشف: ألبوم صور الهاتف يحتوي على 350 وجهاً غريباً بسبب اللقطات العشوائية
السابق
