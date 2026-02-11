الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الضجيج يقتل الطيور بصمت… دراسة عالمية تكشف، هكذا يدمّر ضوضاء البشر حياة الطيور ويقودها إلى الانقراض

علوم وتكنولوجيا
2026-02-11 | 05:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الضجيج يقتل الطيور بصمت… دراسة عالمية تكشف، هكذا يدمّر ضوضاء البشر حياة الطيور ويقودها إلى الانقراض
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الضجيج يقتل الطيور بصمت… دراسة عالمية تكشف، هكذا يدمّر ضوضاء البشر حياة الطيور ويقودها إلى الانقراض

أظهرت دراسة واسعة النطاق نُشرت الأربعاء أن الضوضاء الناتجة من الأنشطة البشرية كحركة المرور وورشات البناء تؤثر بشدّة على الطيور في مختلف أنحاء العالم المهددة أصلا بالزراعة المكثفة والتغيّر المناخي.

فقد أجرى فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تحليلا شاملا لمجموعة من الدراسات السابقة سعيا إلى فهم تأثير التلوث الضوضائي على 160 نوعا من الطيور في ست قارات.

وخلص الباحثون في هذه الدراسة المنشورة في مجلة "بروسيدنغز بي" الصادرة عن للجمعية الملكية البريطانية، إلى أن "الضوضاء الناتجة من الأنشطة البشرية تؤثر بشدّة على مختلف سلوكيات الطيور ووظائف أعضائها"، وأن لها "آثارا سلبية كبيرة" على تكاثرها.

وأوضحت ناتالي مادن من جامعة ميشيغن ومنظمة "ديفندرز أوف وايلدلايف" غير الحكومية في بيان أن "الطيور تعتمد بشكل كبير على المعلومات الصوتية. فهي تغرّد للعثور على شريك، وللتحذير من الحيوانات المفترسة، كذلك تنادي الفراخ والديها لإعلامهما بجوعها".

وأضافت "إذا كانت الضوضاء في البيئة كثيرة، فكيف تستطيع الطيور سماع الإشارات الصادرة من أفراد نوعها؟"..

وتختلف التأثيرات باختلاف الطيور والظروف المحيطة بها. فتلك التي تعشش في التجاويف أكثر عرضة للتأثر، فيما ترتفع مستويات هرمونات التوتر لدى تلك التي تعيش في المدن.

وأفاد الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في تشرين الأول الفائت أن نسبة أنواع الطيور التي تشهد انخفاضا في أعدادها ارتفعت من 44 في المئة عامم 2016 إلى 61 في المئة.

ويُعدّ فقدان الموائل وتدهورها السبب الرئيسي لهذه الظاهرة، لا سيما تحت ضغط الزراعة والغابات، وفقًا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

علوم وتكنولوجيا

الطيور

بصمت…

دراسة

عالمية

تكشف،

يدمّر

ضوضاء

البشر

الطيور

ويقودها

الانقراض

بركان "إل تشيتشون" المكسيكي يستيقظ بعد 40 عامًا… حرارة وغازات وكبريت غامض يضع العلماء في حالة تأهّب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-22

دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-07

وزارة الدفاع الروسية: وحدات الدفاع الجويّ الروسية دمرت 77 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل

LBCI
أخبار دولية
2025-12-21

10 قتلى بضربة طائرة مسيّرة استهدفت سوقا في ولاية شمال دارفور السودانية

LBCI
رياضة
2025-12-19

فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:00

بركان "إل تشيتشون" المكسيكي يستيقظ بعد 40 عامًا… حرارة وغازات وكبريت غامض يضع العلماء في حالة تأهّب

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:54

"أوبن إيه آي" تبدأ باختبار الإعلانات على "تشات جي بي تي"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:31

مونديال 2026: كلاب روبوتية ستساعد الشرطة المكسيكية لمكافحة الجريمة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-08

إيلون ماسك: سبيس إكس ستعطي الأولوية لبناء "مدينة ذاتية النمو" على سطح القمر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-02-05

من سعال مزمن وحرقة في المعدة الى "سرطان غير مرئي"... إليكم قصتها المؤلمة: "من الصعب أن تعيش مع مرض يتسلّل ببطء"

LBCI
أمن وقضاء
06:37

في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد

LBCI
أخبار لبنان
10:47

سلام أجرى سلسلة اتصالات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الأبنية المتصدّعة بطرابلس

LBCI
حال الطقس
2025-12-13

استقرار جوي نسبي حتى ظهر الاثنين… اليكم تفاصيل الطقس​

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:50

بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة

LBCI
أخبار دولية
07:00

رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال

LBCI
أخبار دولية
06:52

بزشكيان: إيران لن ترضخ للمطالب المفرطة ولن تستسلم أمام العدوان

LBCI
أخبار دولية
06:50

ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"

LBCI
أمن وقضاء
06:42

في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:41

عصام سليمان للـLBCI: مجلس النواب والحكومة يخالفان القانون في موضوع الإنتخابات النيابية

LBCI
أمن وقضاء
06:37

في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد

LBCI
أخبار دولية
23:48

عشرة قتلى إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة بكندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:45

قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية

LBCI
أمن وقضاء
10:50

"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أمن وقضاء
02:54

سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة

LBCI
حال الطقس
01:51

لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
11:17

تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية

LBCI
خبر عاجل
12:18

معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية

LBCI
أمن وقضاء
11:11

أمن الدولة يحذّر المواطنين من رسائل وروابط مشبوهة

LBCI
أخبار لبنان
06:09

شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More