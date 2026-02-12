يعود إلى أكثر من 12 ألف سنة... اكتشاف يلفت أنظار الخبراء في ولاية أوريغون الأميركية

كشف باحثون أميركيون عن قطع من جلود الحيوانات مخيطة معًا في كهف بولاية أوريغون الأميركية، تعود إلى نهاية العصر الجليدي الأخير، أي قبل حوالي 12 ألف سنة.



واعتقد الباحثون أن الإنسان القديم في الولايات المتحدة الأميركية كان صيادًا وجامعًا بسيطًا للثمار، وأن هذه القطع الأثرية الجديدة تُعدّ أفضل دليل محفوظ على وجود تقنيات متطورة كالملابس المخيطة والسلال المنسوجة وفخاخ الصيد الخشبية.



وبشكل عام، اكتشف عالم الآثار ريتشارد روزنكرانس من جامعة نيفادا وفريقه 55 قطعة مصنوعة يدويًا من 15 نوعًا مختلفًا من النباتات والحيوانات، بما في ذلك بعض الآثار التي يعتقد الباحث الرئيسي أنها كانت ملابس أو أحذية.



وأضاف روزنكرانس أن هذا الاكتشاف يسد ثغرات في التاريخ، إذ يثبت أن سكان العصر الجليدي في أميركا الشمالية كانوا مبدعين وقادرين على التكيف، مستخدمين المواد اليومية بطرق ذكية، خلال فترة سبقت عصر الهولوسين، الذي شهد ازدهار الحضارات القديمة.



وجاءت الاكتشافات الرئيسية من كهف كوجر ماونتن في جنوب ولاية أوريغون، حيث عُثر على أقدم جلد حيوان مخيط، العديد من الحبال المضفرة، العقد، أجزاء من مصائد خشبية وسلال.



كما تم الكشف عن ألياف قديمة إضافية، بما في ذلك حبال نباتية ملتوية، هياكل متشابكة محتملة، بعض أقدم إبر العظام المستخدمة في الخياطة، في كهوف بيزلي في وسط ولاية أوريغون.



واحتوت مواقع أخرى قريبة، مثل كهوف كونلي وملجأ تول ليك الصخري، على إبر عظمية دقيقة الثقوب تعود إلى نفس فترة العصر الجليدي، ما يدل على مهارة عالية في الخياطة.



واستُخدمت هذه الكهوف كملاجئ رئيسية من قِبل جماعات الصيد وجمع الثمار القديمة التي كانت تتنقل بحثًا عن مصادر الغذاء قبل 12 ألف سنة.



وتم استخراج القطع الأثرية من كهف جبل كوجر لأول مرة عام 1958 على يد عالم آثار هاوٍ يُدعى جون كولز، الذي قام بالتنقيب في الموقع بنفسه.



وبعد وفاة كولز في ثمانينيات القرن الماضي، أُهديت مجموعته من كهف جبل كوجر إلى متحف فافيل في كلاماث فولز، أوريغون، حيث حُفظت منذ ذلك الحين.



وأُجريت عمليات تنقيب احترافية على مر السنوات للقطع الأثرية من كهوف بيزلي وكهوف كونلي ومواقع أخرى على يد علماء آثار، وهي محفوظة في متاحف جامعية أو مجموعات بحثية في كل أنحاء ولاية أوريغون.



وتُشكل الاكتشافات الجديدة من ولاية أوريغون مثالاً على وجود مجتمعات بشرية متطورة في الولايات المتحدة الأميركية المعاصرة قبل ظهور الحضارة المصرية القديمة بفترة طويلة.