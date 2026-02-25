خبير من "ناسا" يؤكد: "الكائنات الفضائية موجودة"... لكنها لم تزر الأرض بعد!

أكد أحد روّاد الفضاء في وكالة "ناسا" أن الكائنات الفضائية موجودة، مشيراً إلى أنها لم تزر الأرض بعد.

وقال الدكتور جينتري لي في مؤتمر الجمعية الأميركية لتقدم العلوم (AAAS) في فينيكس: "لا يوجد اليوم ما يُثبت هبوط أي كائن فضائي أو أي آلة فضائية على كوكب الأرض".

ووفقاً للخبير، عندما يتعلق الأمر بالكواكب البعيدة، "لا بد أن تكون الحياة موجودة في مكان ما"، مضيفاً: "سنجد شكلاً من أشكال الحياة في مكان آخر. الاحتمالات كبيرة جدًا".

ولفت لي إلى أنه على علماء الفضاء أن يكونوا على أهبة الاستعداد لاكتشاف أشكال حياة خارج كوكب الأرض تختلف اختلافًا كبيرًا عن تلك الموجودة على الأرض.

وقال إن جميع أشكال الحياة على الكوكب تعتمد على الحمض النووي للتكاثر، مضيفاً: "جميع أشكال الحياة متشابهة. جميعها تتكاثر بالطريقة نفسها باستخدام جزيء الحمض النووي الرئيسي نفسه".

