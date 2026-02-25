الأخبار
استثمارات ترفع قيمة شركة "وايف" للذكاء الاصطناعي إلى 8,6 مليار دولار
علوم وتكنولوجيا
2026-02-25 | 07:15
استثمارات ترفع قيمة شركة "وايف" للذكاء الاصطناعي إلى 8,6 مليار دولار
كشفت شركة "وايف" البريطانية الناشئة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي للسيارات الذاتية القيادة الأربعاء، عن تقييم بقيمة 8,6 مليار دولار بفضل اجتذابها استثمارات جديدة من شركات كبيرة بينها أوبر ومايكروسوفت وانفيديا.
وحصلت شركة وايف على 1,5 مليار دولار إضافية بعد دخول استثمارات من شركات مرسيدس بنز ونيسان وستيلانتيس وغيرها.
وتخطط شركتا "أوبر" و"وايف" هذا العام لإطلاق تجارب تجارية لسيارات الأجرة الذاتية القيادة "روبوتاكسي" في لندن.
وقال أليكس كيندال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "وايف"، في بيان إن "هذا الاستثمار يعمل على تسريع طريقنا نحو النشر التجاري للتقنية على نطاق واسع، ويضعنا في موقع يتيح لنا بناء طبقة القيادة الذاتية التي ستعمل على تشغيل أي سيارة في كل مكان".
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا أن استثمار شركته في وايف "يساعد في تسريع تمهيد الطريق من الأبحاث إلى النشر التجاري على نطاق واسع مع شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم".
وتأسست "وايف" عام 2017، وهي رائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي المدمج في السيارات والذي يتعلم من البيئة من خلال معالجة البيانات من أجهزة استشعار بدلا من الاعتماد على مسارات مرسومة مسبقا.
وتخطط شركة الإنترنت الصينية العملاقة بايدو، بالشراكة مع تطبيق مشاركة الرحلات "ليفت"، لإطلاق خدمة سيارات أجرة بدون سائق في العاصمة البريطانية.
وهذا ما تفعله أيضا شركة "وايمو" الرائدة عالميا في مجال السيارات الذاتية القيادة المملوكة لشركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل.
وكالة فرانس برس
