ماسك يطلق مشروع "تيرافاب" لإنتاج رقائق للذكاء الاصطناعي... وهذه التفاصيل!

أعلن إيلون ماسك يوم السبت الماضي عن مشروع لتصنيع رقائق للذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات ومراكز البيانات في الفضاء، في أحدث مبادرة يطلقها أثرى أثرياء العالم.



ويقضي الهدف من مصنع "تيرافاب" الواقع بالقرب من أوستن في تكساس بإنتاج تيراواط واحد من القدرة الحسابية في السنة، بحسب ما أعلن ماسك.



ويساوي التيراواط الواحد ألف مليار واط، وهو أقلّ بقليل من القدرة الإجمالية للولايات المتحدة على إنتاج الكهرباء.



وأشار الملياردير الأميركي إلى أن المشروع ينفّذ في إطار تعاون بين شركته لإنتاج المركبات الكهربائية "تيسلا" وتلك المتخصّصة في الملاحة الفضائية "سبايس اكس".



ولم يكشف عن قيمة الاستثمار الأولي التي أفادت تقارير إعلامية بأنها تراوح بين 20 و25 مليار دولار.



وبرّر ماسك إنشاء "تيرافاب" بازدياد الطلب على القدرات الحسابية في "تيسلا" و"سبايس اكس" بما يفوق قدرة المزوّدين العالميين على الإنتاج.



ويرمي المشروع إلى إنتاج رقائق قادرة على دعم ما بين 100 و200 جيغاواط من الحسابات على الأرض وتيراواط واحد في الفضاء.



المصدر: فرانس برس