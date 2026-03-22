الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماسك يطلق مشروع "تيرافاب" لإنتاج رقائق للذكاء الاصطناعي... وهذه التفاصيل!

علوم وتكنولوجيا
2026-03-22 | 12:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماسك يطلق مشروع &quot;تيرافاب&quot; لإنتاج رقائق للذكاء الاصطناعي... وهذه التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ماسك يطلق مشروع "تيرافاب" لإنتاج رقائق للذكاء الاصطناعي... وهذه التفاصيل!

أعلن إيلون ماسك يوم السبت الماضي عن مشروع لتصنيع رقائق للذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات ومراكز البيانات في الفضاء، في أحدث مبادرة يطلقها أثرى أثرياء العالم.
  
ويقضي الهدف من مصنع "تيرافاب" الواقع بالقرب من أوستن في تكساس بإنتاج تيراواط واحد من القدرة الحسابية في السنة، بحسب ما أعلن ماسك.

ويساوي التيراواط الواحد ألف مليار واط، وهو أقلّ بقليل من القدرة الإجمالية للولايات المتحدة على إنتاج الكهرباء.

وأشار الملياردير الأميركي إلى أن المشروع ينفّذ في إطار تعاون بين شركته لإنتاج المركبات الكهربائية "تيسلا" وتلك المتخصّصة في الملاحة الفضائية "سبايس اكس".

ولم يكشف عن قيمة الاستثمار الأولي التي أفادت تقارير إعلامية بأنها تراوح بين 20 و25 مليار دولار.

وبرّر ماسك إنشاء "تيرافاب" بازدياد الطلب على القدرات الحسابية في "تيسلا" و"سبايس اكس" بما يفوق قدرة المزوّدين العالميين على الإنتاج.

ويرمي المشروع إلى إنتاج رقائق قادرة على دعم ما بين 100 و200 جيغاواط من الحسابات على الأرض وتيراواط واحد في الفضاء.

المصدر: فرانس برس

LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More