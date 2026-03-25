بعد 6 أشهر من إطلاقه... "أوبن أيه آي" تعلن إيقاف تطبيق "سورا" لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "أوبن أيه آي" (OpenAI) يوم الثلاثاء الماضي إغلاق تطبيقها "سورا" (Sora) لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، بعد ستة أشهر فقط من إطلاق هذه البرمجية التي أثارت اهتماما واسعا.



وأعلنت الشركة عبر منصة "إكس" القرار قائلة "نودع سورا"، مؤكدةً بذلك تركيزها على الأدوات الاحترافية تمهيدا لطرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق من العام الجاري.



وكانت "ديزني"، إحدى أكبر شركات الإعلام والترفيه في العالم التي رخصت في كانون الأول الماضي استخدام صور شخصياتها الكرتونية في تطبيق "سورا"، قد أعلنت انسحابها من الشراكة، وفق مصدر معلومات أوردتها صحيفة "هوليوود ريبورتر" الاثنين نقلا عن مصدر مطلع.



ويمثل قرار إيقاف تطبيق "سورا" نهاية أحد أكثر منتجات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين استقطابا للاهتمام الإعلامي العام الماضي، في وقت تعيد الشركة الأم لتطبيق روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" تركيز جهودها على أدوات البرمجة والإنتاجية، وهو مجال تحقق فيه شركة "أنثروبيك" الأميركية المنافسة زخما متزايدا.



وأوضحت "أوبن أيه آي" أنها ستعلن قريبا عن الجدول الزمني لإيقاف تشغيل التطبيق الذي يتطلب موارد حاسوبية ضخمة، بالإضافة إلى الطرق التي تتيح للمستخدمين أن يحفظوا المحتوى الذي ولّدوه عبر "سورا".



ويأتي هذا الإغلاق في وقت حرج بالنسبة لـ"أوبن أيه آي" التي يواجه نموذج أعمالها تدقيقا متزايدا، إذ تتصاعد التكاليف بوتيرة أسرع بكثير من الإيرادات، رغم وجود ما يقارب مليار مستخدم يوميا حول العالم.



المصدر