بعد 6 أشهر من إطلاقه... "أوبن أيه آي" تعلن إيقاف تطبيق "سورا" لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي

علوم وتكنولوجيا
2026-03-25 | 07:00
بعد 6 أشهر من إطلاقه... "أوبن أيه آي" تعلن إيقاف تطبيق "سورا" لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "أوبن أيه آي" (OpenAI) يوم الثلاثاء الماضي إغلاق تطبيقها "سورا" (Sora) لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، بعد ستة أشهر فقط من إطلاق هذه البرمجية التي أثارت اهتماما واسعا.

وأعلنت الشركة عبر منصة "إكس" القرار قائلة "نودع سورا"، مؤكدةً بذلك تركيزها على الأدوات الاحترافية تمهيدا لطرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق من العام الجاري.

وكانت "ديزني"، إحدى أكبر شركات الإعلام والترفيه في العالم التي رخصت في كانون الأول الماضي استخدام صور شخصياتها الكرتونية في تطبيق "سورا"، قد أعلنت انسحابها من الشراكة، وفق مصدر معلومات أوردتها صحيفة "هوليوود ريبورتر" الاثنين نقلا عن مصدر مطلع.

ويمثل قرار إيقاف تطبيق "سورا" نهاية أحد أكثر منتجات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين استقطابا للاهتمام الإعلامي العام الماضي، في وقت تعيد الشركة الأم لتطبيق روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" تركيز جهودها على أدوات البرمجة والإنتاجية، وهو مجال تحقق فيه شركة "أنثروبيك" الأميركية المنافسة زخما متزايدا.

وأوضحت "أوبن أيه آي" أنها ستعلن قريبا عن الجدول الزمني لإيقاف تشغيل التطبيق الذي يتطلب موارد حاسوبية ضخمة، بالإضافة إلى الطرق التي تتيح للمستخدمين أن يحفظوا المحتوى الذي ولّدوه عبر "سورا".

ويأتي هذا الإغلاق في وقت حرج بالنسبة لـ"أوبن أيه آي" التي يواجه نموذج أعمالها تدقيقا متزايدا، إذ تتصاعد التكاليف بوتيرة أسرع بكثير من الإيرادات، رغم وجود ما يقارب مليار مستخدم يوميا حول العالم.

LBCI التالي
مفاجأة على المريخ… بلورات شبيهة بالياقوت تثير دهشة العلماء
ماسك يطلق مشروع "تيرافاب" لإنتاج رقائق للذكاء الاصطناعي... وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-10

"أوبن إيه آي" تبدأ باختبار الإعلانات على "تشات جي بي تي"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-25

استثمارات ترفع قيمة شركة "وايف" للذكاء الاصطناعي إلى 8,6 مليار دولار

LBCI
أخبار دولية
2026-02-19

غوتيريش يحذر من أنه لا يمكن ترك الذكاء الاصطناعي رهن "أهواء بضعة مليارديرات"

LBCI
فنّ
2026-01-17

فضل شاكر يحصد جائزتين في "جوي أواردز" ويتسلمها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:36

مفاجأة على المريخ… بلورات شبيهة بالياقوت تثير دهشة العلماء

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-03-22

ماسك يطلق مشروع "تيرافاب" لإنتاج رقائق للذكاء الاصطناعي... وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-03-21

اشتباه قضائي فرنسي: إيلون ماسك حاول رفع قيمة "إكس" بصورة مصطنعة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-25

عمرها 40 ألف سنة... رموز تكشف عن فصل مفقود من تاريخ البشرية

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:50

البيت الأبيض: دمرنا أكثر من 140 من قطع إيران البحرية بينها حوالي 50 قاربا مخصصا لزرع الألغام

LBCI
خبر عاجل
2026-03-17

مجلس الأمن القومي الإيراني يؤكد مقتل علي لاريجاني

LBCI
خبر عاجل
2026-03-17

قيادة الجيش: لضرورة تطبيق القرارات الدولية خصوصا القرار ١٧٠١ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية

LBCI
خبر عاجل
2026-03-24

الخارجية: قرار سحب اعتماد السفير الايراني هو تدبير بحقه ولا يعتبر قطعا للعلاقات الدبلوماسية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:45

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

LBCI
حال الطقس
03:32

منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...

LBCI
خبر عاجل
17:26

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
17:18

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

LBCI
خبر عاجل
09:42

أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
أخبار دولية
17:52

القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة من 15 بندًا لاتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

LBCI
خبر عاجل
08:31

معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر

LBCI
أمن وقضاء
02:42

أدرعي: قضينا على عناصر من حزب الله ودمرنا مقرات عُثر بداخلها على وسائل قتالية

