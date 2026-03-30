اختبار عالمي يضع قدرات الذكاء الاصطناعي في مواجهة ذكاء البشر... إليكم التفاصيل!

زعم روّاد التكنولوجيا أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون جاهزة في غضون أشهر قليلة لتحقيق العلامة الكاملة في أحد أصعب اختبارات المعرفة في العالم، والمعروف باسم "الاختبار الأخير للبشرية" (HLE).

وقد أُنشئ اختبار HLE من قِبل رواد التكنولوجيا لاختبار مدى ذكاء أنظمتهم، ويتألف من 2500 سؤال مُختار بعناية فائقة، عن مواضيع متعددة، من علوم الصواريخ والأساطير إلى علم وظائف الأعضاء.

وبحسب الخبراء، يتطلب كل سؤال مستوى فهم لا يقل عن مستوى الدكتوراه، والحصول على علامة قريبة من 100 في المئة يُؤهل صاحبها لنيل لقب "خبير عالمي".

وساهم هذا الاختبار سابقاً في تبديد المخاوف بشأن هيمنة الذكاء الاصطناعي المتزايدة، حيث ادعى الباحثون أنه أثبت وجود فجوة كبيرة بين نماذج اللغة الضخمة وأفضل الأكاديميين في العالم.

وكان نظام غوغل جيميني قد حقق نسبة مذهلة بلغت 45.9 في المئة في الاختبار الشهر الماضي، بعد أن قفز إلى 18.8 في المئة في غضون أشهر من محاولته الأولى.

ويتوقع كالفن تشانغ، رئيس قسم الأبحاث في شركة Scale، الشركة المطورة لنموذج HLE، أن العلامة الكاملة باتت وشيكة.

ويُعدّ حصول الذكاء الاصطناعي على علامة كاملة (100%) في الامتحان إنجازًا هامًا، نظرًا لأن الاختبار، بحسب واضعيه، "مصمم ليكون المعيار الأكاديمي النهائي من نوعه، والذي يُجيب على أسئلة محددة".

