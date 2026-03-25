مفاجأة على المريخ… بلورات شبيهة بالياقوت تثير دهشة العلماء

كشف علماء عن اكتشاف غير متوقع على كوكب المريخ، حيث تبيّن أن الكوكب الأحمر يحتوي على بلورات دقيقة شبيهة بالأحجار الكريمة، من بينها الياقوت وربما الياقوت الأزرق، مخبأة داخل صخوره.

وبحسب الدراسة، رصدت مركبةPerseverance التابعة لوكالة "ناسا" هذه البلورات الصغيرة داخل صخور مريخية، في سابقة علمية تُعد الأولى من نوعها على الكوكب الأحمر.

وأوضح العلماء أن هذه البلورات تتكوّن من معدن يُعرف باسم "الكوراندوم"، وهو نفس المعدن الذي يشكّل الياقوت والياقوت الأزرق على الأرض. إلا أن حجمها صغير جدًا، إذ لا يتجاوز أجزاء من المليمتر.

وعلى الرغم من صغر حجمها، فإنها أضاءت بشكل لافت عند تحليلها بواسطة الليزر، ما ساعد العلماء على تحديد طبيعتها.

المثير في الاكتشاف أن تكوّن هذا النوع من المعادن على الأرض يرتبط عادةً بنشاط الصفائح التكتونية، وهي عملية لا تحدث على المريخ.

لذلك يرجّح العلماء أن هذه البلورات تشكّلت نتيجة اصطدامات نيازك قوية بالكوكب، ما أدى إلى توليد درجات حرارة وضغط هائلين سمحا بتكوّن هذه المعادن النادرة.

يشير هذا الاكتشاف إلى أن المريخ قد شهد في تاريخه ظروفًا جيولوجية أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا، وقد يفتح الباب أمام فهم أعمق لتطوّر الكوكب الأحمر ونشاطه الكيميائي والحراري.

كما يعزّز هذا الاكتشاف فرضية أن العمليات التي تُنتج الأحجار الكريمة ليست حكرًا على الأرض، بل قد تحدث في أماكن أخرى من الكون أيضًا.