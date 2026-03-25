مفاجأة على المريخ… بلورات شبيهة بالياقوت تثير دهشة العلماء

علوم وتكنولوجيا
2026-03-25 | 13:36
مشاهدات عالية
مفاجأة على المريخ… بلورات شبيهة بالياقوت تثير دهشة العلماء
2min
مفاجأة على المريخ… بلورات شبيهة بالياقوت تثير دهشة العلماء

كشف علماء عن اكتشاف غير متوقع على كوكب المريخ، حيث تبيّن أن الكوكب الأحمر يحتوي على بلورات دقيقة شبيهة بالأحجار الكريمة، من بينها الياقوت وربما الياقوت الأزرق، مخبأة داخل صخوره.

وبحسب الدراسة، رصدت مركبةPerseverance  التابعة لوكالة "ناسا" هذه البلورات الصغيرة داخل صخور مريخية، في سابقة علمية تُعد الأولى من نوعها على الكوكب الأحمر.

وأوضح العلماء أن هذه البلورات تتكوّن من معدن يُعرف باسم "الكوراندوم"، وهو نفس المعدن الذي يشكّل الياقوت والياقوت الأزرق على الأرض. إلا أن حجمها صغير جدًا، إذ لا يتجاوز أجزاء من المليمتر.

وعلى الرغم من صغر حجمها، فإنها أضاءت بشكل لافت عند تحليلها بواسطة الليزر، ما ساعد العلماء على تحديد طبيعتها.

المثير في الاكتشاف أن تكوّن هذا النوع من المعادن على الأرض يرتبط عادةً بنشاط الصفائح التكتونية، وهي عملية لا تحدث على المريخ.

لذلك يرجّح العلماء أن هذه البلورات تشكّلت نتيجة اصطدامات نيازك قوية بالكوكب، ما أدى إلى توليد درجات حرارة وضغط هائلين سمحا بتكوّن هذه المعادن النادرة.

يشير هذا الاكتشاف إلى أن المريخ قد شهد في تاريخه ظروفًا جيولوجية أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا، وقد يفتح الباب أمام فهم أعمق لتطوّر الكوكب الأحمر ونشاطه الكيميائي والحراري.

كما يعزّز هذا الاكتشاف فرضية أن العمليات التي تُنتج الأحجار الكريمة ليست حكرًا على الأرض، بل قد تحدث في أماكن أخرى من الكون أيضًا.

بعد 6 أشهر من إطلاقه... "أوبن أيه آي" تعلن إيقاف تطبيق "سورا" لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-11

في كاليفورنيا... هزات أرضية متلاحقة تثير قلق العلماء

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-19

وزارة الزراعة حذّرت من تداول منتجات شبيهة بالألبان تُصنّع بالزيوت النباتية: صحة المستهلك اولا

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-20

نواف سلام: مطالب العسكريين والقطاع العام مطالب محقة ومستحقة والجميع معني بالموضوع وحتى لا نقع بمشكلة شبيهة بمشكلة سلسلة الرتب والرواتب كان من واجبنا تأمين مصادر لتأمين هذه الزيادات

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-03

ترامب: العملية العسكرية تمت بشكل ممتاز وشبيه بعمليات اغتيال سليماني والبغدادي وضرب المواقع النووية الإيرانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:00

بعد 6 أشهر من إطلاقه... "أوبن أيه آي" تعلن إيقاف تطبيق "سورا" لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-03-22

ماسك يطلق مشروع "تيرافاب" لإنتاج رقائق للذكاء الاصطناعي... وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-03-21

اشتباه قضائي فرنسي: إيلون ماسك حاول رفع قيمة "إكس" بصورة مصطنعة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-25

عمرها 40 ألف سنة... رموز تكشف عن فصل مفقود من تاريخ البشرية

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-19

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: هجمات إيران على دول المنطقة لا تسهم إلا في توسيع الصراع وزعزعة الاستقرار

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-23

السفارة الأميركية تصدر تعليمات بمغادرة موظفين غير أساسيين بسبب الوضع الأمني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-15

تصعيد إقليمي واسع: صواريخ من إيران وحزب الله على إسرائيل وغارات إسرائيلية على غرب إيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-11

وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تعاملت مع 268 صاروخا باليستيا و1514 مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

حين تُقصف الذاكرة: تراث لبنان بين نيران الحرب وواجب الحماية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:45

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

LBCI
حال الطقس
03:32

منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...

LBCI
خبر عاجل
09:42

أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
فنّ
13:50

هكذا ردّت هاندا أرتشيل على مذكرة توقيفها… وهذه أبرز الأسماء المتورطة في قضية المخدرات

LBCI
خبر عاجل
08:31

معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر

LBCI
أمن وقضاء
16:20

"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت

LBCI
أمن وقضاء
02:42

أدرعي: قضينا على عناصر من حزب الله ودمرنا مقرات عُثر بداخلها على وسائل قتالية

LBCI
أخبار دولية
10:16

إيران راجعت المقترحات الأميركية وتعتبرها مبالغا فيها

