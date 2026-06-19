بعد أكثر من 13 عامًا… روكستار تعلن موعد إطلاق لعبة GTA 6

أعلنت شركة روكستار موعد فتح باب الطلب المسبق للعبة Grand Theft Auto 6 (GTA 6)، مؤكدة أنّه سيبدأ في 25 حزيران عبر المتاجر الرقمية، مثل PlayStation Store، إضافة إلى عدد من متاجر التجزئة المختارة.



ومن المقرر إطلاق اللعبة رسميًا في 19 تشرين الثاني على جهازي PlayStation 5 وXbox Series X/S، وذلك بعد تأجيل موعد إصدارها مرتين. وتُعد GTA 6 واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو، خاصة بعد النجاح الهائل الذي حققته GTA 5 منذ إطلاقها عام 2013.



كما كشفت الشركة عن الغلاف الرسمي من خلال مقطع فيديو قصير، ظهر فيه بطلا اللعبة جيسون ولوسيا إلى جانب عدد من الشخصيات الجديدة، مع استعراض ملامح ولاية ليونيدا الخيالية المستوحاة من ولاية فلوريدا الأميركية، والتي تضم سيارات رياضية ومروحيات ودراجات نارية، بأسلوب السلسلة الفني المميز.



ولم تكشف روكستار حتى الآن عن السعر الرسمي للعبة، وسط تكهنات بإمكانية أن تصبح أول لعبة رئيسية تُطرح بسعر يصل إلى 100 دولار. في المقابل، يواصل اللاعبون انتظار عرض جديد يستعرض أسلوب اللعب، بعد أن حصد العرضان السابقان مئات الملايين من المشاهدات.