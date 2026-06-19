للعام الثالث على التوالي... السعودية تتصدر العالم في الأمن السيبراني

حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها العالمية في مؤشر الأمن السيبراني للعام الثالث على التوالي، مؤكدةً مكانتها الرائدة في مجال حماية الفضاء الرقمي وتعزيز الأمن التقني.



ويُقصد بالأمن السيبراني مجموعة الإجراءات والتقنيات والأنظمة المستخدمة لحماية الشبكات والبرامج والبيانات والبنى التحتية الرقمية من الهجمات الإلكترونية والاختراقات غير المصرّح بها.



وأكدت National Cybersecurity Authority أن هذا الإنجاز جاء وفق نتائج World Competitiveness Yearbook 2026، ويعكس الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الأمن السيبراني في المملكة، بحسب ما نقلته Saudi Press Agency.



وتعتبر المملكة الأمن السيبراني ركيزة أساسية ضمن منظومة الأمن الوطني، إذ تعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على حماية المصالح الحيوية والبنى التحتية الرقمية، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.



كما ساهمت الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية المتخصصة في التقنية والأمن السيبراني في ترسيخ مكانة السعودية كإحدى الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، ودعم جهودها في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام.