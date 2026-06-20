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اكتشافات أثرية مذهلة تحت كاتدرائية نوتردام في فرنسا… عملة رومانية عمرها 1700 عام وألغاز تحيّر العلماء

علوم وتكنولوجيا
2026-06-20 | 03:35
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اكتشافات أثرية مذهلة تحت كاتدرائية نوتردام في فرنسا… عملة رومانية عمرها 1700 عام وألغاز تحيّر العلماء
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اكتشافات أثرية مذهلة تحت كاتدرائية نوتردام في فرنسا… عملة رومانية عمرها 1700 عام وألغاز تحيّر العلماء

أسفرت أعمال التنقيب أسفل كاتدرائية نوتردام في باريس عن اكتشافات أثرية وصفت بأنّها من أبرز الاكتشافات في تاريخ الموقع، من بينها عملة رومانية يعود عمرها إلى نحو 1700 عام تحمل صورة الإمبراطور قسطنطين، إلى جانب قطع فخارية تعود للعصور الوسطى تحمل رموزًا وعلامات غامضة لم يتمكن الباحثون من تفسيرها حتى الآن.

وجاءت أعمال الحفر ضمن مشروع إعادة تأهيل المنطقة المحيطة بالكاتدرائية بعد الحريق الكبير الذي تعرضت له عام 2019، حيث تمكن علماء الآثار من الوصول إلى عمق يقارب أربعة أمتار، ليكشفوا عن طبقات تاريخية متعاقبة تعود إلى العهدين الروماني والوسيط.

كما عثر الفريق على أوانٍ فخارية سليمة، وحفر قديمة لتخزين الحبوب، وعظام حيوانات، إضافة إلى بقايا مراحيض استخدمت قديمًا كمكبات للنفايات، ما يوفر صورة أوضح عن الحياة اليومية لسكان باريس عبر القرون.

ويأمل الباحثون أن تقود الاكتشافات الجديدة إلى أدلة أقدم تعود إلى الحقبة التي سبقت الاحتلال الروماني، فيما يستمر مشروع تطوير ساحة نوتردام، المقرر اكتماله بحلول عام 2028، بالتوازي مع أعمال التنقيب الأثري.
 
 

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فرنسا.

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