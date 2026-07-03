هل تنجو كواكبنا من موت الشمس؟ اكتشاف جديد يقدّم إجابة مفاجئة

اكتشف فريق من علماء الفلك أدلة جديدة قد تساعد في فهم ما سيحدث لكواكب المجموعة الشمسية عندما تصل الشمس إلى نهاية عمرها بعد نحو خمسة مليارات عام.





ويرصد العلماء الكوكب WD 1856 b، الذي يبلغ حجمه نحو سبعة أضعاف حجم النجم الذي يدور حوله، ويكمل دورة كاملة كل 34 ساعة على مسافة قريبة جداً منه. واستندت الدراسة، المنشورة في صحيفة " سي أن أن " (CNN)، إلى رصد كوكب عملاق يدور حول نجم قزم أبيض، وهو بقايا نجم مات بعد استنفاد وقوده النووي.ويرصد العلماء الكوكب WD 1856 b، الذي يبلغ حجمه نحو سبعة أضعاف حجم النجم الذي يدور حوله، ويكمل دورة كاملة كل 34 ساعة على مسافة قريبة جداً منه.

ويُعد وجود هذا الكوكب في هذا الموقع أمراً محيراً، إذ كان يُعتقد سابقاً أن الكواكب القريبة لا يمكنها النجاة من مرحلة تحول النجم إلى عملاق أحمر قبل انهياره إلى قزم أبيض.



وباستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، تمكن الباحثون من دراسة الغلاف الجوي للكوكب ودرجة حرارته وتركيبته الكيميائية، ليجدوا مؤشرات على أنه مر بمرحلة هجرة عنيفة نحو النجم بعد موته، أو أنه نجا من ابتلاع النجم له خلال مراحل تطوره.

كما كشفت البيانات عن وجود غاز الميثان في غلافه الجوي، وهو ما يدعم فرضية نجاته بطرق لم تكن متوقعة سابقاً.



ويرى الباحثون أنّ هذا النظام النجمي قد يمثل نموذجاً لما قد يحدث في مجموعتنا الشمسية مستقبلاً، إذ ستتحول الشمس إلى عملاق أحمر يبتلع الكواكب الأقرب إليها، بينما قد تنجو الكواكب العملاقة مثل المشتري وزحل وتواصل الدوران حول بقايا الشمس بعد تحولها إلى قزم أبيض.

وأكد العلماء أنّ هذه النتائج تعزز فكرة أنّ موت النجوم لا يعني بالضرورة نهاية الكواكب التابعة لها، بل قد يكون بداية مرحلة جديدة في تطورها.