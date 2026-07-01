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"واتساب" يودّع أرقام الهواتف: ميزة "الأسماء التعريفية" تصل إلى المستخدمين لتعزيز الخصوصية

علوم وتكنولوجيا
2026-07-01 | 10:02
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&quot;واتساب&quot; يودّع أرقام الهواتف: ميزة &quot;الأسماء التعريفية&quot; تصل إلى المستخدمين لتعزيز الخصوصية
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"واتساب" يودّع أرقام الهواتف: ميزة "الأسماء التعريفية" تصل إلى المستخدمين لتعزيز الخصوصية

في خطوة هامة لتعزيز خصوصية المستخدمين، بدأت منصة "واتساب" العالمية التابعة لشركة "ميتا" بالإطلاق التدريجي لميزة "الأسماء التعريفية الفريدة" (Usernames)، والتي ستتيح لنحو 3 مليارات حساب حول العالم التواصل دون الحاجة للكشف عن أرقام هواتفهم الشخصية.

وحسبما أعلنت المنصّة، فإنّ الميزة الجديدة ستصل إلى كافّة المستخدمين عالمياً بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة.

واعتباراً من هذا الأسبوع، بدأت الميزة بالظهور لدى فئة محدودة من المستخدمين لحجز أسمائهم التعريفية مبكراً، مع تأكيد الشركة أنّ استخدامها سيبقى اختيارياً بالكامل، حيث يمكن للمستخدمين حذف أو تغيير أسمائهم التعريفية في أي وقت.
ووضعت المنصّة حزمةً من القواعد لضمان تنظيم الميزة الجديدة ومنع العشوائية، أبرزها تحديد  طول الاسم التعريفي بـ 35 حرفاً كحد أقصى وفرض قيود تمنع انتحال صفة الشخصيات العامة، المسؤولين، والمشاهير، مما يعني أنه لن يكون ممكناً حجز أسماء مثل "دونالد ترامب" من قبل مستخدمين عاديين.

وأكّدت المنصّة استمرار تفعيل خيارات حظر الرسائل العشوائية والإبلاغ عنها لحماية المستخدمين. 

وفي تعليقٍ لها، أوضحت أليس نيوتن-ريكس، رئيسة قسم المنتجات في واتساب، أنّ هذه الخطوة جاءت تلبية لرغبة المستخدمين الذين لا يفضلون مشاركة أرقام هواتفهم، خاصة في المجموعات الكبيرة، مشيرة إلى أن الميزة تمنح الجميع "قدراً أكبر من التحكّم في الطريقة التي يختارون بها الظهور على التطبيق".

وتقتضي الآلية المتّبعة للحصول على الاسم التعريفي فور توفره للحساب أن يتلقّى المستخدم إشعاراً داخل التطبيق بمجرّد تفعيل الميزة على حسابه.

كما يجب أن تتوفّر الميزة حصرياً عبر تطبيق الهواتف الذكية، أي لا يمكن تفعيلها عبر واتساب ويب.
ولتفعيل الخاصّيّة يتم حجز الاسم من خلال الدخول إلى إعدادات الحساب ثم الملف الشخصي (Profile).
وأتاحت الشركة للشركات والمؤسسات وصناع المحتوى إمكانية حجز نفس الاسم التعريفي المستخدم على "فيسبوك" أو "إنستغرام" لتحقيق الاتساق الرقمي، ويتطلب ذلك ربط الحسابات معاً عبر "مركز الحسابات" التابع لميتا، مما يعني مشاركة بعض البيانات بين التطبيقات المختلفة.

وردّاً على شكاوى بعض المستخدمين من عدم ظهور الميزة لديهم حتى الآن، أوضحت الشركة أنّ الطرح يتمّ على مراحل، ونصحت بتثبيت أحدث إصدار من تطبيق واتساب، ومراقبة الإعدادات بانتظام ترقّباً لوصول التحديث.
 

علوم وتكنولوجيا

واتساب

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