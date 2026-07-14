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تحذير رقمي... رقم هاتفك قد يفتح الباب أمام سرقة حساباتك وأموالك

علوم وتكنولوجيا
2026-07-14 | 06:49
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تحذير رقمي... رقم هاتفك قد يفتح الباب أمام سرقة حساباتك وأموالك
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تحذير رقمي... رقم هاتفك قد يفتح الباب أمام سرقة حساباتك وأموالك

لم يعد رقم الهاتف المحمول مجرد وسيلة للتواصل، بل أصبح مفتاحًا للوصول إلى مختلف تفاصيل حياتنا الرقمية، من الحسابات المصرفية وتطبيقات الدفع والتنقل، وصولًا إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وقد جعل هذا الاعتماد المتزايد رقم الهاتف هدفًا رئيسيًا لشبكات الاحتيال الإلكتروني. وتشير الإحصاءات إلى حجم التهديد، إذ كشف تقرير لشركة فيرايزون أن أرقام الهواتف كانت جزءًا من 39 في المئة من حوادث اختراق البيانات.

وفي واحدة من أكبر حوادث التسريب، أدى خرق أمني استهدف شركة تشارتر كوميونيكيشنز إلى تسريب بيانات نحو 42 مليون عميل، ما وضع ملايين المستخدمين أمام خطر الاستهداف الإلكتروني.

ويلجأ القراصنة إلى أساليب احتيالية متعددة للسيطرة على أرقام الهواتف، من أبرزها الرسائل النصية المزيفة التي تدّعي تقديم جوائز أو مساعدات مالية، أو تنتحل صفة جهات رسمية، بهدف خداع الضحية ودفعها إلى مشاركة رمز التحقق المؤقت، ومن ثم اختراق حساباتها.

وتُعدّ حيلة استبدال شريحة الاتصال (SIM Swap) من أخطر هذه الأساليب، إذ ينتحل المحتال هوية صاحب الرقم لإقناع شركة الاتصالات بإصدار شريحة بديلة، ما يؤدي إلى انقطاع الخدمة عن هاتف الضحية وانتقال جميع رسائل التحقق إلى المحتال، الأمر الذي يتيح له الوصول إلى الحسابات المصرفية وسرقة الأموال.

كما يلجأ بعض المهاجمين إلى نقل الرقم إلى شركة اتصالات أخرى باستخدام بيانات مسرّبة، أو إلى استنساخ الهوية الرقمية للشريحة عبر تقنيات متقدمة تُستخدم لاعتراض الاتصالات والتجسس عليها.

ولتقليل خطر التعرض لهذه الهجمات، يشدد الخبراء على ضرورة التعامل مع رقم الهاتف بوصفه معلومة شخصية شديدة الحساسية، وتجنب نشره أو مشاركته علنًا على المنصات العامة.

كما ينصحون باستخدام الشرائح الإلكترونية (eSIM) متى كانت متاحة، نظرًا إلى أنها توفر مستوى أعلى من الحماية مقارنة بالشرائح التقليدية، إضافة إلى الاعتماد على تطبيقات المصادقة الثنائية بدلًا من الرسائل النصية القصيرة كلما أمكن، وعدم مشاركة رموز التحقق أو أي بيانات سرية مع أي جهة غير موثوقة.

وفي حال انقطاع شبكة الهاتف بشكل مفاجئ، أو ظهور عمليات مالية غير مبررة، أو تلقي رموز تحقق لم يطلبها المستخدم، يُنصح بالتواصل فورًا مع شركة الاتصالات لإيقاف الشريحة، ثم تغيير كلمات مرور الحسابات المصرفية والبريد الإلكتروني وسائر الحسابات المرتبطة برقم الهاتف، للحد من أي اختراق محتمل.
 

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