الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"إل نينيو" يطرق أبواب العالم... تحذيرات من فيضانات وجفاف يهددان الملايين

علوم وتكنولوجيا
2026-07-14 | 08:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;إل نينيو&quot; يطرق أبواب العالم... تحذيرات من فيضانات وجفاف يهددان الملايين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"إل نينيو" يطرق أبواب العالم... تحذيرات من فيضانات وجفاف يهددان الملايين

حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) من أن ظاهرة "إل نينيو" المناخية، التي تشتد بوتيرة متسارعة، قد تتسبب في موجة واسعة من الفيضانات والجفاف وانتشار الأمراض في عدد من أكثر المناطق هشاشة في شرق إفريقيا وآسيا، بما في ذلك الصومال وكينيا وأوغندا وبنغلادش وباكستان وأفغانستان، وهي دول تعاني أصلًا أزمات إنسانية متواصلة.

وأشارت التوقعات الصادرة عن مركز التنبؤات المناخية الأميركي إلى وجود احتمال بنسبة 81 في المئة لأن تكون هذه الظاهرة من بين الأقوى منذ عام 1950، مع بلوغها ذروتها بين شهري تشرين الأول وكانون الأول. كما أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ظروف "إل نينيو" بدأت بالفعل، ومن المتوقع أن تزداد قوة خلال الأشهر المقبلة، في ظل تسجيل درجات حرارة قياسية لمياه المحيط الهادئ الاستوائي.

وحذرت المنظمات الإنسانية من أن المجتمعات المتضررة أصبحت أكثر هشاشة بسبب الجفاف والصراعات وتراجع التمويل الإغاثي، ما يقلل قدرتها على مواجهة كوارث جديدة. ففي الصومال، شهدت مقديشو فيضانات متكررة هذا العام، بينما رفعت كينيا حالة التأهب استعدادًا لأمطار غزيرة متوقعة. وفي بنغلادش، تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في مقتل عدد من لاجئي الروهينغا ونزوح آلاف آخرين.

كما حذّر البنك الدولي من أن اشتداد الظاهرة قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج الأرز بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المئة في أكثر المناطق تضررًا في جنوب آسيا وشرق إفريقيا، ما قد يفاقم أزمة الأمن الغذائي ويرفع أسعار المواد الغذائية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة عالميًا.

ودعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى توفير تمويل عاجل للإجراءات الوقائية، بهدف الحد من آثار الكارثة قبل تفاقمها.

المصدر

علوم وتكنولوجيا

نينيو"

أبواب

العالم...

تحذيرات

فيضانات

وجفاف

يهددان

الملايين

تحذير رقمي... رقم هاتفك قد يفتح الباب أمام سرقة حساباتك وأموالك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-05-21

تحذيرات عالمية من "إل نينيو" الأقوى منذ عقود.. موجات حر وفيضانات وخسائر هائلة تلوح في الأفق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-22

الـ noknok يطرق أبواب Beirut Sports Festival

LBCI
منوعات
2026-04-24

المنظمة العالمية للأرصاد الجويّة: احتمال عودة ظاهرة "إل نينيو" في منتصف 2026

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-05-08

حرارة المحيطات تقترب من مستويات خطيرة… والعالم يترقّب عودة "إل نينيو المخيفة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:49

تحذير رقمي... رقم هاتفك قد يفتح الباب أمام سرقة حساباتك وأموالك

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-11

قطاع الموسيقى يتحرك لتنظيم أعمال الذكاء الاصطناعي... وتصنيفان جديدان للمحتوى

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-11

"أبل" ترفع دعوى ضد "أوبن إيه آي"... وهذه التهمة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-11

قنبلة موقوتة في سريرك… 6 مخاطر كارثية لشحن الهاتف في السرير

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:48

النائب رستم ووزير الصحة بحثا في تعزيز الخدمات الصحية ودعم المستشفى الحكومي في عكار

LBCI
خبر عاجل
05:52

إرنا: تعرض 4 نقاط في مدينة بوشهر لقصف

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-21

فياض: إصرار السلطة على آدائها المعهود يوحي بأن حصرية السلاح والإجهاز على حالة المقاومة هي الأولوية لديها

LBCI
أخبار لبنان
05:51

نقابة موظفي وعمال هيئة أوجيرو: اضراب تحذيري يومي الأربعاء والخميس واعتصام في ساحة رياض الصلح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
10:59

اختتام اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في روما... إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
10:44

معلومات الـLBCI: انتهاء اليوم الأوّل للمفاوضات في روما والاجتماع كان ايجابيًا ومشهد من لحظة خروج الوفدين الأميركيّ والإسرائيليّ

LBCI
عالم الطبخ
10:37

سلطة وكيك ومثلجات... الإجاص يتألق في ثلاث وصفات شهية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:15

قائد الجيش يتابع جولة المفاوضات السادسة في بعبدا... إليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:13

الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية... إليكم آخر التفاصيل من روما

LBCI
أخبار لبنان
08:12

وزيرة الشؤون الإجتماعية تطلق "موازنة الناس من وزارة الناس"

LBCI
أخبار لبنان
07:12

مكي أطلق "دولتي" - منصة موحدة لتسهيل حياة المواطنين وربطهم بخدمات الدولة من دون وسيط

LBCI
أخبار لبنان
03:24

الـLBCI في روما لمواكبة المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية...

LBCI
أخبار لبنان
03:08

القصر الجمهوري يُتابع جولة المفاوضات في روما...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:05

ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة

LBCI
اقتصاد
02:07

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
03:37

إدارة مرفأ بيروت توضح أسباب الدخان المتصاعد صباحًا وتؤكد السيطرة على الحريق

LBCI
حال الطقس
01:10

لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
00:52

بري لـ"الجمهورية": "خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي وليس وهمياً"... "أنا ما شفت شي بعد"

LBCI
أخبار دولية
01:37

بعد إعلانه استهداف قاعدة جوية أميركية بالأردن... الحرس الثوري الإيراني يحث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأميركية

LBCI
أخبار دولية
08:11

إسرائيل تقول إنها جاهزة للمضي قدما بشأن "منطقتين تجريبيتين" في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
01:49

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More