الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اكتشاف مذهل داخل نيزك اصطدم بمنزل... مركبات تكشف أدلة جديدة حول أصل الحياة
علوم وتكنولوجيا
2026-07-16 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اكتشاف مذهل داخل نيزك اصطدم بمنزل... مركبات تكشف أدلة جديدة حول أصل الحياة
كشف علماء أن النيزك الذي اخترق سقف منزل في ولاية نيوجيرسي الأميركية قبل عامين يحتوي على أحماض أمينية ذات منشأ خارج كوكب الأرض، في اكتشاف قد يسهم في فهم نشأة النظام الشمسي ودور النيازك في نقل المكونات الأساسية للحياة إلى كوكبنا.
ويزن النيزك أكثر من كيلوغرام، وكان قد سقط في تموز 2024 بعدما شوهد على هيئة كرة نارية تعبر سماء عدد من الولايات الأميركية، قبل أن يتفتت في الغلاف الجوي. وتمكن أصحاب المنزل من جمع شظاياه بسرعة وبعناية، ما حافظ على العينة من التلوث وأتاح للعلماء دراستها في ظروف شبه مثالية.
وأظهرت الدراسة، التي نقلت نتائجها شبكة
CNN
، أن النيزك ينتمي إلى فئة نادرة من النيازك الكربونية البدائية، ويحتوي على مئات الأحماض الأمينية، معظمها غير موجود طبيعيًا على الأرض، إضافة إلى معادن ملحية ومركبات عضوية يُعتقد أنها تشكلت بفعل مياه مالحة كانت موجودة داخل الكويكب الأم الذي انفصل عنه النيزك قبل مليارات السنين.
ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يعزز الفرضية القائلة إن النيازك البدائية أسهمت في إيصال المركبات العضوية الضرورية لنشأة الحياة إلى الأرض في مراحلها المبكرة، كما يوفر نافذة فريدة لدراسة كيفية تفاعل الماء مع المعادن والمواد العضوية خلال المراحل الأولى من تشكل النظام
علوم وتكنولوجيا
اصطدم
بمنزل...
مركبات
جديدة
الحياة
للمرة الأولى… علماء الفلك يرصدون سكرًا طبيعيًا في الفضاء بين النجوم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-07-04
اكتشاف أثري مذهل في مصر... مدينة بيزنطية مفقودة و18 مقبرة تكشف أسراراً عمرها قرون
منوعات
2026-07-04
اكتشاف أثري مذهل في مصر... مدينة بيزنطية مفقودة و18 مقبرة تكشف أسراراً عمرها قرون
0
صحة وتغذية
2026-05-19
حياة بعد السكتة الدماغية؟ اكتشاف جديد يعيد الأمل بالتعافي
صحة وتغذية
2026-05-19
حياة بعد السكتة الدماغية؟ اكتشاف جديد يعيد الأمل بالتعافي
0
منوعات
2026-07-12
اكتشاف أثري مذهل في الأقصر بمصر... العثور على مقبرة عمرها 3 آلاف عام
منوعات
2026-07-12
اكتشاف أثري مذهل في الأقصر بمصر... العثور على مقبرة عمرها 3 آلاف عام
0
صحة وتغذية
2026-04-19
خبراء يكشفون فوائد صحية مذهلة للملفوف
صحة وتغذية
2026-04-19
خبراء يكشفون فوائد صحية مذهلة للملفوف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
09:31
للمرة الأولى… علماء الفلك يرصدون سكرًا طبيعيًا في الفضاء بين النجوم
علوم وتكنولوجيا
09:31
للمرة الأولى… علماء الفلك يرصدون سكرًا طبيعيًا في الفضاء بين النجوم
0
علوم وتكنولوجيا
2026-07-14
"إل نينيو" يطرق أبواب العالم... تحذيرات من فيضانات وجفاف يهددان الملايين
علوم وتكنولوجيا
2026-07-14
"إل نينيو" يطرق أبواب العالم... تحذيرات من فيضانات وجفاف يهددان الملايين
0
علوم وتكنولوجيا
2026-07-14
تحذير رقمي... رقم هاتفك قد يفتح الباب أمام سرقة حساباتك وأموالك
علوم وتكنولوجيا
2026-07-14
تحذير رقمي... رقم هاتفك قد يفتح الباب أمام سرقة حساباتك وأموالك
0
علوم وتكنولوجيا
2026-07-11
قطاع الموسيقى يتحرك لتنظيم أعمال الذكاء الاصطناعي... وتصنيفان جديدان للمحتوى
علوم وتكنولوجيا
2026-07-11
قطاع الموسيقى يتحرك لتنظيم أعمال الذكاء الاصطناعي... وتصنيفان جديدان للمحتوى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:46
أربعة مصادر أمنية ونفطية عراقية لرويترز: طائرة مسيرة تصيب ناقلة نفط في ميناء البصرة من دون وقوع أضرار أو حريق
آخر الأخبار
05:46
أربعة مصادر أمنية ونفطية عراقية لرويترز: طائرة مسيرة تصيب ناقلة نفط في ميناء البصرة من دون وقوع أضرار أو حريق
0
منوعات
2026-03-17
"تروما الحرب"... كابوس يلاحق الناجين حتى في الأماكن الآمنة
منوعات
2026-03-17
"تروما الحرب"... كابوس يلاحق الناجين حتى في الأماكن الآمنة
0
حال الطقس
2026-06-28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2026-06-28
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
علوم وتكنولوجيا
06:00
اكتشاف مذهل داخل نيزك اصطدم بمنزل... مركبات تكشف أدلة جديدة حول أصل الحياة
علوم وتكنولوجيا
06:00
اكتشاف مذهل داخل نيزك اصطدم بمنزل... مركبات تكشف أدلة جديدة حول أصل الحياة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
سجالات نيابية في اليوم الثاني من الجلسة التشريعية وهذه أبرز البنود التي أقرت…
تقارير نشرة الاخبار
07:58
سجالات نيابية في اليوم الثاني من الجلسة التشريعية وهذه أبرز البنود التي أقرت…
0
أخبار لبنان
07:57
بعد نحو ثلاثة أشهر على فقدان الاتصال به... زحلة تودع باتريك أنترانيك بيكاريان
أخبار لبنان
07:57
بعد نحو ثلاثة أشهر على فقدان الاتصال به... زحلة تودع باتريك أنترانيك بيكاريان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:04
أبرز النشاطات التي سترافق احتفال تطويب البطريرك الماروني إلياس الحويك...
تقارير نشرة الاخبار
07:04
أبرز النشاطات التي سترافق احتفال تطويب البطريرك الماروني إلياس الحويك...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:02
الحجار شدد للـLBCI على أهمية لقاء في باريس يطلب المساهمة في دعم لبنان
تقارير نشرة الاخبار
07:02
الحجار شدد للـLBCI على أهمية لقاء في باريس يطلب المساهمة في دعم لبنان
0
أخبار دولية
06:57
ترامب: إيران تريد التوصل لتسوية وسنرى ما إذا كان يتسنى التوصل إلى تسوية معهم
أخبار دولية
06:57
ترامب: إيران تريد التوصل لتسوية وسنرى ما إذا كان يتسنى التوصل إلى تسوية معهم
0
أخبار دولية
06:54
فانس يتهم جهات داخل الحكومة الإسرائيلية بإدارة حملة سرية للتأثير في الرأي العام الأميركي
أخبار دولية
06:54
فانس يتهم جهات داخل الحكومة الإسرائيلية بإدارة حملة سرية للتأثير في الرأي العام الأميركي
0
أخبار لبنان
05:32
فضل الله: تجاهل الموقف الرَّافض للاتفاق سيضع لبنان تحت الاحتلال الإسرائيليّ
أخبار لبنان
05:32
فضل الله: تجاهل الموقف الرَّافض للاتفاق سيضع لبنان تحت الاحتلال الإسرائيليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
مفاوضات روما انتهت بإعلان الاتفاق على خطوات عملية لتنفيذ المناطق التجريبية
تقارير نشرة الاخبار
14:27
مفاوضات روما انتهت بإعلان الاتفاق على خطوات عملية لتنفيذ المناطق التجريبية
0
أخبار لبنان
14:05
الحجار: أولوية الدولة اللبنانية تكمن في تحقيق الانسحاب الإسرائيليّ
أخبار لبنان
14:05
الحجار: أولوية الدولة اللبنانية تكمن في تحقيق الانسحاب الإسرائيليّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:47
الجيش ينعى الجندي الشهيد باتريك بيكاريان بعد تسلّم جثمانه من الصليب الأحمر
أمن وقضاء
13:47
الجيش ينعى الجندي الشهيد باتريك بيكاريان بعد تسلّم جثمانه من الصليب الأحمر
2
تقارير نشرة الاخبار
13:13
فانات المازوت… ملف قديم يعود إلى الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
فانات المازوت… ملف قديم يعود إلى الواجهة
3
أخبار لبنان
12:24
مجلس النواب أقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة للعسكريين وموظفي القطاع العام
أخبار لبنان
12:24
مجلس النواب أقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة للعسكريين وموظفي القطاع العام
4
اسرار
23:52
أسرار الصحف 16-7-2026
اسرار
23:52
أسرار الصحف 16-7-2026
5
خبر عاجل
11:53
ترامب لفوكس نيوز: سيتولى الشرع التعامل مع حزب الله وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني
خبر عاجل
11:53
ترامب لفوكس نيوز: سيتولى الشرع التعامل مع حزب الله وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني
6
خبر عاجل
13:39
معلومات الـLBCI: الجيش اللبنانيّ سيعطى كل الغطاء القانونيّ من قبل الدولة وفقًا للقوانين اللبنانية المرعية للقيام بكل عمليات التفتيش التي تقتضيها خطته
خبر عاجل
13:39
معلومات الـLBCI: الجيش اللبنانيّ سيعطى كل الغطاء القانونيّ من قبل الدولة وفقًا للقوانين اللبنانية المرعية للقيام بكل عمليات التفتيش التي تقتضيها خطته
7
خبر عاجل
13:40
معلومات للـLBCI: نواة لجان العمل المشتركة بين لبنان واسرائيل التي ستتولى حلّ الملفات العالقة بين البلدين ستتبلور في بداية شهر آب
خبر عاجل
13:40
معلومات للـLBCI: نواة لجان العمل المشتركة بين لبنان واسرائيل التي ستتولى حلّ الملفات العالقة بين البلدين ستتبلور في بداية شهر آب
8
آخر الأخبار
04:03
مصدر في وزارة الداخلية السورية للـLBCI: الوحدات المختصة تحبط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية - العراقية والتحقيقات الأولية تثبت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح حزب الله
آخر الأخبار
04:03
مصدر في وزارة الداخلية السورية للـLBCI: الوحدات المختصة تحبط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية - العراقية والتحقيقات الأولية تثبت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح حزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More