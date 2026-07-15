للمرة الأولى… علماء الفلك يرصدون سكرًا طبيعيًا في الفضاء بين النجوم

رصد فريق دولي من علماء الفلك للمرة الأولى سكرًا طبيعيًا يُعرف باسم الإريثرولوز داخل سحب من الغاز والغبار بين النجوم قرب مركز مجرة درب التبانة، في اكتشاف يُعد خطوة مهمة لفهم كيفية تشكّل المركبات الأساسية للحياة في الفضاء قبل نشوء النجوم والكواكب.



واعتمد الباحثون على بيانات جمعتها تلسكوبات راديوية في إسبانيا، حيث تمكنوا من تحديد البصمة الجزيئية لهذا السكر، وهو مركب يتكون من أربع ذرات كربون. وتؤدي السكريات دورًا أساسيًا في الكائنات الحية، إذ تدخل في إنتاج الطاقة وبناء الهياكل البيولوجية، كما تُعد مكونًا رئيسيًا في الحمضين النوويين DNA وRNA.



وأشارت الدراسة، التي نشرتها صحيفة سي أن أن CNN، إلى أنّ هذا الاكتشاف يتحدى بعض الفرضيات السائدة في الكيمياء الفلكية، إذ يُظهر أنّ جزيئات سكرية معقدة نسبيًا يمكن أن تتكوّن مباشرة في الفضاء بين النجوم. كما يعزز احتمال وجود مركبات عضوية أخرى ترتبط بأصول الحياة في بيئات كونية مختلفة.



ويرى الباحثون أنّ هذه النتائج تدعم الفرضية القائلة بأنّ بعض المركبات العضوية الأساسية قد تكون وصلت إلى الأرض عبر الكويكبات والمذنبات خلال المراحل الأولى من تكوّن النظام الشمسي، ما قد يساعد في تفسير نشأة اللبنات الكيميائية الأولى للحياة على كوكبنا.