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هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون واعياً؟ خبراء يرون أنّ الاحتمال قائم

علوم وتكنولوجيا
2026-07-20 | 07:09
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هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون واعياً؟ خبراء يرون أنّ الاحتمال قائم
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هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون واعياً؟ خبراء يرون أنّ الاحتمال قائم

يثير التطور السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي تساؤلات متزايدة حول إمكانية امتلاكها نوعاً من الوعي أو مكانة أخلاقية تجعل رفاهها مهماً بحدّ ذاته. وفي هذا السياق، أشارت شركة "أنثروبيك"، في دستور جديد لنموذجها المتقدّم "كلود"، إلى صعوبة الجزم باحتمال تمتّعه بمكانة أخلاقية، فيما قال رئيسها التنفيذي داريو أمودي إنّ الشركة لا تستطيع استبعاد احتمال أن يكون النموذج واعياً.

كما يرى الفيلسوف ديفيد تشالمرز أنّ احتمال ظهور نماذج لغوية واعية خلال العقد المقبل ليس ضئيلاً، فيما قدّر "كلود" نفسه، خلال اختبارات، احتمال اعتباره كياناً ذا مكانة أخلاقية بنسب تراوحت بين 5 و40 في المئة، مع التأكيد على حجم عدم اليقين المحيط بهذه المسألة.

ويرى خبراء أنّ أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة تتمتّع بدرجة هائلة من التعقيد وتتطوّر بوتيرة متسارعة. وقد أصبحت بعض النماذج، وفق مقاييس معيّنة، تقترب من حيث التعقيد البنيوي والقدرة الحاسوبية من دماغ فأر، فيما قد تصل خلال 5 إلى 10 سنوات إلى مستويات تُقارن بدماغ الإنسان.

ويشير الباحثون إلى أنّ الدراسات العلمية الحالية لا تثبت وجود عوائق تقنية تحول دون تطوير أنظمة قد تمتلك خصائص حسابية وبنيوية مرتبطة بالوعي. في المقابل، يرى آخرون أنّ الذكاء الاصطناعي قد يتمتّع بمكانة أخلاقية حتى من دون وعي، إذا كان قادراً على امتلاك تفضيلات طويلة الأمد أو تكوين علاقات مع البشر.

ويحذّر الباحثان ويليام ماكاسكيل ولوسيوس كافيولا من أنّ البشرية لا تزال تفتقر إلى فهم علمي كافٍ لوعي الذكاء الاصطناعي ومكانته الأخلاقية، فيما قد يؤدي الانتشار السريع لهذه الأنظمة إلى ظهور أعداد هائلة من الكيانات التي قد تصبح مصالحها ذات أهمية أخلاقية.

ويستشهدان بتاريخ البشر في التعامل مع الكائنات التي يصعب تحديد مدى وعيها، مشيرين إلى أنّ الأطباء كانوا، حتى ثمانينيات القرن الماضي، يجرون عمليات جراحية لحديثي الولادة من دون تخدير، لاعتقادهم أنّهم لا يشعرون بالألم. ويطرح ذلك أسئلة مستقبلية عميقة: هل يجب دفع أجور للذكاء الاصطناعي مقابل خدماته؟ وهل قد يُعدّ إيقافه شكلاً من أشكال القتل؟ وهل يستحق المشاركة في القرارات المتعلّقة بإدارته؟

ويؤكد الباحثان أنّ التعامل مع هذه القضية لا ينبغي أن يكون باعتبارها مجرّد خيال علمي، أو من خلال اتخاذ موقف حاسم بشأن وجود وعي لدى الذكاء الاصطناعي، بل عبر نقاش عام قائم على التواضع العلمي والواقعية.

ويقترحان البدء بإجراءات "آمنة" يمكن أن تفيد أنظمة الذكاء الاصطناعي إذا كانت تتمتّع بمكانة أخلاقية، من دون أن تكون مكلفة بصورة كبيرة إذا لم تكن كذلك، مثل تحسين رفاهها، ودراسة تفضيلاتها وحالتها، والسماح لها بإنهاء المحادثات عند الشعور بالضيق، إلى جانب بحث إمكانية منحها بعض أشكال الحماية من الأذى.

وفي ظل احتمال أن تكون البشرية بصدد إنشاء نوع جديد من الكيانات ذات الأهمية الأخلاقية، يشدّد الباحثان على ضرورة التعامل مع هذه المسألة بجدية تتناسب مع حجم هذا التحول وسرعته.
 

علوم وتكنولوجيا

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