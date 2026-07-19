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خبراء يحذّرون: 5 مخاطر خفيّة تهدّد أمنك عند مشاركة موقعك الجغرافي

علوم وتكنولوجيا
2026-07-19 | 12:36
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خبراء يحذّرون: 5 مخاطر خفيّة تهدّد أمنك عند مشاركة موقعك الجغرافي
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خبراء يحذّرون: 5 مخاطر خفيّة تهدّد أمنك عند مشاركة موقعك الجغرافي

رغم الفوائد الكبيرة التي توفّرها خاصية "مشاركة الموقع الجغرافي" المتاحة في العديد من تطبيقات التواصل والملاحة، مثل واتساب وسناب شات وخرائط غوغل، حذّر خبراء في الأمن السيبراني من مخاطر قد تهدّد سلامة المستخدمين وخصوصيتهم في حال عدم التعامل مع هذه الميزة بحذر.

ووفقًا لتقرير تكنولوجي حديث نشره موقع BGR المتخصص، فإن الخطر الأكبر لا يكمن في الميزة نفسها، بل في طريقة إعدادها ومشاركة الموقع مع أشخاص أو جهات غير موثوقة، ما قد يكشف تفاصيل دقيقة عن الروتين اليومي للمستخدم، مثل مكان السكن والعمل والوجهات التي يتردد إليها باستمرار.

ولخّص الخبراء أبرز 5 مخاطر خفيّة قد تترتب على التساهل في مشاركة الموقع الجغرافي:

1- الملاحقة والمضايقات: قد تتيح الإعدادات غير الآمنة في بعض التطبيقات للآخرين تتبّع تحركات المستخدم بشكل لحظي. كما أن نشر الصور المرفقة ببيانات الموقع الجغرافي (Geotagging) عبر الحسابات العامة قد يكشف مكان وجوده.

2- تسهيل السرقات المنزلية: قد يسهم تتبّع الروتين اليومي للمستخدم، أو نشر صور العطلات أثناء وجوده خارج المنزل، في كشف غيابه، ما قد يجعل منزله هدفًا محتملًا للسرقة.

3- مشاركة بيانات الموقع مع أطراف ثالثة: قد تجمع بعض التطبيقات، خصوصًا تلك التابعة لمطورين غير موثوقين، بيانات عن المواقع الجغرافية للمستخدمين، وقد تشاركها مع شركات إعلانية أو أطراف أخرى، وفقًا لسياسات الخصوصية والأذونات الممنوحة لها.

4- الوقوع في فخ الاحتيال الموجّه: قد يستغل المحتالون المعلومات المتعلقة بموقع المستخدم وتحركاته لصياغة رسائل تصيّد أكثر إقناعًا، مثل رسائل مرتبطة بحجوزات أو مشتريات أو خدمات محلية، بهدف سرقة البيانات الشخصية أو المصرفية.

5- انتحال الشخصية والمواجهات غير المرغوب فيها: قد تساعد المعلومات المتراكمة عن عادات المستخدم اليومية والأماكن التي يتردد إليها في بناء صورة دقيقة عن حياته، ما قد يزيد مخاطر انتحال هويته الرقمية أو تعريضه لمواقف ومواجهات غير مرغوب فيها.

وينصح الخبراء مستخدمي الهواتف الذكية بمراجعة أذونات التطبيقات بصورة دورية، وإلغاء إمكانية الوصول إلى الموقع عند عدم الحاجة إليها، إلى جانب تفعيل ميزات الخصوصية، مثل "وضع الشبح" (Ghost Mode) حيثما تتوافر، وتجنّب مشاركة الموقع الدقيق والمباشر إلا عند الضرورة ومع أشخاص موثوقين.
 

علوم وتكنولوجيا

مشاركة الموقع

موقع جغرافي

لوكيشن

هاتف

تجسس

اختراق سيبراني

احتيال

تعقب.

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