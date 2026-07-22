الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد التوظيف... وهذه المهن الأكثر عرضة للخطر

تطلق شركات الذكاء الاصطناعي وعوداً كبيرة بشأن قدرة أدواتها على استبدال العمل البشري، في وقت تتجه فيه كبرى الشركات العالمية إلى ضخ استثمارات ضخمة في هذه التقنيات، أملاً في خفض التكاليف وتقليص الاعتماد على الموظفين. وبينما قد تُؤتمت بعض الوظائف بالكامل، ستشهد وظائف أخرى تحوّلات جذرية عبر دمج الذكاء الاصطناعي في مهامها، مع تزايد الاعتماد على ما يُعرف بـ"وكلاء الذكاء الاصطناعي"، القادرين على تنفيذ مهام محددة بشكل مستقل.وتشير البيانات الأولية إلى أنّ تأثير الذكاء الاصطناعي بدأ يظهر بوضوح في بعض القطاعات، خصوصاً البرمجة وتحليل البيانات والخدمات المالية والعمل القانوني وبعض الوظائف الإبداعية للمبتدئين. وأظهرت دراسة من جامعة ستانفورد أنّ توظيف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و25 عاماً تراجع بنسبة 2.7 في المئة منذ انتشار "تشات جي بي تي"، فيما تصل النسبة إلى 12.8 في المئة في القطاعات الأكثر عرضة لتأثير الذكاء الاصطناعي، مثل البرمجة والقطاع المالي والصناعات الإبداعية. ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أنّ عوامل أخرى، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، قد تكون مسؤولة أيضاً عن جزء من هذا التراجع.في المقابل، يشهد استخدام الذكاء الاصطناعي نمواً هائلاً، لا سيما مع تطوّر النماذج القادرة على تنفيذ مهام معقّدة كانت تتطلّب ساعات من العمل البشري. إلا أنّ ارتفاع تكلفة تشغيل هذه الأنظمة، خصوصاً عند استخدامها لتنفيذ مهام آلية بصورة مستمرة، قد يحدّ من قدرتها على استبدال الموظفين في بعض المجالات، إذ قد تصبح تكلفة "العامل الافتراضي" في بعض الحالات أعلى من تكلفة العامل البشري.وبينما لا تزال ملامح المستقبل غير واضحة، يحذّر خبراء اقتصاديون من ضرورة التحرّك لضمان أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين مستويات المعيشة، بدلاً من التسبّب في خسارة واسعة للوظائف. وفي الوقت نفسه، تتجه شركات عدّة إلى استخدام نماذج ذكاء اصطناعي أقل تكلفة، من بينها نماذج صينية متاحة مجاناً، ما قد يسرّع انتشار هذه التقنيات ويزيد الغموض المحيط بمستقبل سوق العمل.