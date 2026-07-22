لا "تيك توك" ولا "إنستغرام" قبل الـ15... فرنسا تقفل أبواب التواصل الاجتماعي أمام الأطفال

أقرّ البرلمان الفرنسي قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 15 عاماً، على أن يبدأ تطبيقه تدريجياً اعتباراً من أيلول المقبل، قبل أن يشمل الحسابات القائمة والجديدة في كانون الثاني 2027. وبموجب القانون، سيُطلب من المستخدمين في فرنسا إثبات تجاوزهم سن 15 عاماً للوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.ورحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالخطوة، فيما أكدت الحكومة أنّ أدوات التحقّق من العمر المتاحة حالياً آمنة وفعّالة. إلا أنّ القانون أثار مخاوف تتعلّق بالخصوصية ومدى فعالية أنظمة التحقّق من العمر وإمكانية تحايل القاصرين عليها، إضافةً إلى احتمال انتقالهم إلى منصات رقمية أقل خضوعاً للرقابة.وتأتي الخطوة الفرنسية بعد تجربة أستراليا، التي حظرت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاماً في كانون الأول الماضي. ورغم ذلك، أظهرت بيانات رسمية أنّ نسبةً كبيرةً من الأطفال المشمولين بالحظر لا يزالون قادرين على الوصول إلى هذه المنصات، ما دفع خبراء إلى التشكيك في فعالية الحظر من الناحية التقنية، مع اعتباره في الوقت نفسه تجربةً يمكن لدول أخرى الاستفادة منها.وتتجه دول أوروبية عدّة إلى تشديد القيود على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثيرها في الصحة النفسية. وفي بريطانيا، أُعلن عن خطط لحظر استخدام المنصات على من هم دون 16 عاماً اعتباراً من كانون الثاني 2027، فيما طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فكرة تأخير وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، تمهيداً لإجراءات تشريعية محتملة على مستوى الاتحاد الأوروبي.