الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لا "تيك توك" ولا "إنستغرام" قبل الـ15... فرنسا تقفل أبواب التواصل الاجتماعي أمام الأطفال
علوم وتكنولوجيا
2026-07-22 | 09:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لا "تيك توك" ولا "إنستغرام" قبل الـ15... فرنسا تقفل أبواب التواصل الاجتماعي أمام الأطفال
أقرّ البرلمان الفرنسي قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 15 عاماً، على أن يبدأ تطبيقه تدريجياً اعتباراً من أيلول المقبل، قبل أن يشمل الحسابات القائمة والجديدة في كانون الثاني 2027. وبموجب القانون، سيُطلب من المستخدمين في فرنسا إثبات تجاوزهم سن 15 عاماً للوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.
ورحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالخطوة، فيما أكدت الحكومة أنّ أدوات التحقّق من العمر المتاحة حالياً آمنة وفعّالة. إلا أنّ القانون أثار مخاوف تتعلّق بالخصوصية ومدى فعالية أنظمة التحقّق من العمر وإمكانية تحايل القاصرين عليها، إضافةً إلى احتمال انتقالهم إلى منصات رقمية أقل خضوعاً للرقابة.
وتأتي الخطوة الفرنسية بعد تجربة أستراليا، التي حظرت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاماً في كانون الأول الماضي. ورغم ذلك، أظهرت بيانات رسمية أنّ نسبةً كبيرةً من الأطفال المشمولين بالحظر لا يزالون قادرين على الوصول إلى هذه المنصات، ما دفع خبراء إلى التشكيك في فعالية الحظر من الناحية التقنية، مع اعتباره في الوقت نفسه تجربةً يمكن لدول أخرى الاستفادة منها.
وتتجه دول أوروبية عدّة إلى تشديد القيود على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثيرها في الصحة النفسية. وفي بريطانيا، أُعلن عن خطط لحظر استخدام المنصات على من هم دون 16 عاماً اعتباراً من كانون الثاني 2027، فيما طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فكرة تأخير وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، تمهيداً لإجراءات تشريعية محتملة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
"إنستغرام"
الـ15...
فرنسا
أبواب
التواصل
الاجتماعي
الأطفال
الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد التوظيف... وهذه المهن الأكثر عرضة للخطر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2026-05-25
تيك توك ويوتيوب "غير آمنتين بما يكفي" للأطفال... وعقوبات صارمة لضعف خوارزميات الأمان
علوم وتكنولوجيا
2026-05-25
تيك توك ويوتيوب "غير آمنتين بما يكفي" للأطفال... وعقوبات صارمة لضعف خوارزميات الأمان
0
أخبار دولية
2026-06-14
فرنسا والهند تعززان "الشراكة الاستراتيجية" قبل قمة مجموعة السبع
أخبار دولية
2026-06-14
فرنسا والهند تعززان "الشراكة الاستراتيجية" قبل قمة مجموعة السبع
0
أخبار لبنان
2026-05-05
وزارة الصناعة: حملات بملفّ المقالع ظاهرها "بيئي - اجتماعي" وباطنها "سياسي - انتخابي"
أخبار لبنان
2026-05-05
وزارة الصناعة: حملات بملفّ المقالع ظاهرها "بيئي - اجتماعي" وباطنها "سياسي - انتخابي"
0
أخبار دولية
2026-05-07
مفاوض أوروبي يقول "الطريق لا يزال طويلا" أمام اتفاق التجارة مع أميركا
أخبار دولية
2026-05-07
مفاوض أوروبي يقول "الطريق لا يزال طويلا" أمام اتفاق التجارة مع أميركا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
09:00
الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد التوظيف... وهذه المهن الأكثر عرضة للخطر
علوم وتكنولوجيا
09:00
الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد التوظيف... وهذه المهن الأكثر عرضة للخطر
0
علوم وتكنولوجيا
05:18
من "زواج كوني" إلى انفجارين هائلين... اكتشاف غير مسبوق يكشف نهاية نجمين عملاقين
علوم وتكنولوجيا
05:18
من "زواج كوني" إلى انفجارين هائلين... اكتشاف غير مسبوق يكشف نهاية نجمين عملاقين
0
علوم وتكنولوجيا
04:33
صدمة في "أوبن إيه آي"... نماذج الذكاء الاصطناعي تتجاوز القيود وتحاول تنفيذ اختراق إلكتروني
علوم وتكنولوجيا
04:33
صدمة في "أوبن إيه آي"... نماذج الذكاء الاصطناعي تتجاوز القيود وتحاول تنفيذ اختراق إلكتروني
0
علوم وتكنولوجيا
2026-07-20
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون واعياً؟ خبراء يرون أنّ الاحتمال قائم
علوم وتكنولوجيا
2026-07-20
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون واعياً؟ خبراء يرون أنّ الاحتمال قائم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-23
لبنان تحت النار الاسرائيلية وخطط التوسع والتهديدات
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-23
لبنان تحت النار الاسرائيلية وخطط التوسع والتهديدات
0
آخر الأخبار
2026-03-17
التلفزيون الرسمي نقلا عن رئيس البرلمان الإيراني: الأمن الإقليمي يجب أن يكون مستداما وألا يفرض من الخارج
آخر الأخبار
2026-03-17
التلفزيون الرسمي نقلا عن رئيس البرلمان الإيراني: الأمن الإقليمي يجب أن يكون مستداما وألا يفرض من الخارج
0
آخر الأخبار
2026-05-06
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: نتنياهو تحدث بانتظام مع المسؤولين الأميركيين للاطلاع على مفاوضات واشنطن مع طهران
آخر الأخبار
2026-05-06
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: نتنياهو تحدث بانتظام مع المسؤولين الأميركيين للاطلاع على مفاوضات واشنطن مع طهران
0
أخبار لبنان
2026-06-22
بالاسماء ملفات أحكام الإرهاب الغيابية في طرابلس تفتح في سياق البحث عن اقرار العفو العام (اخبار اليوم)
أخبار لبنان
2026-06-22
بالاسماء ملفات أحكام الإرهاب الغيابية في طرابلس تفتح في سياق البحث عن اقرار العفو العام (اخبار اليوم)
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:42
لفائف اللحمة بالسبانخ والريكوتا... وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
10:42
لفائف اللحمة بالسبانخ والريكوتا... وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أخبار لبنان
08:09
لقاء جمع بري بالسفير المصريّ وتشديد على أولوية وقف اطلاق النار
أخبار لبنان
08:09
لقاء جمع بري بالسفير المصريّ وتشديد على أولوية وقف اطلاق النار
0
أمن وقضاء
07:57
الجيش الإسرائيليّ ينسحب من زوطر الغربية والـLBCI تواكب انتشار الجيش اللبنانيّ
أمن وقضاء
07:57
الجيش الإسرائيليّ ينسحب من زوطر الغربية والـLBCI تواكب انتشار الجيش اللبنانيّ
0
أخبار دولية
05:48
روبيو: إيران في مأزق كبير
أخبار دولية
05:48
روبيو: إيران في مأزق كبير
0
أخبار دولية
05:28
لافروف: الاتفاق على عقد اجتماع مع روبيو غدا
أخبار دولية
05:28
لافروف: الاتفاق على عقد اجتماع مع روبيو غدا
0
أخبار لبنان
04:17
رسامني خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مرفأ بيروت وميناء مرسيليا فوس لتعزيز التعاون التجاري: مصمّمون على تنفيذ الإصلاحات اللازمة
أخبار لبنان
04:17
رسامني خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مرفأ بيروت وميناء مرسيليا فوس لتعزيز التعاون التجاري: مصمّمون على تنفيذ الإصلاحات اللازمة
0
أمن وقضاء
03:16
سلام في زوطر الغربية... هذا المشهد
أمن وقضاء
03:16
سلام في زوطر الغربية... هذا المشهد
0
أخبار لبنان
02:19
رئيس الحكومة في جولة تفقدية لزوطر الغربية
أخبار لبنان
02:19
رئيس الحكومة في جولة تفقدية لزوطر الغربية
0
أخبار لبنان
02:19
الـLBCI تواكب المشهد من زوطر الغربية تزامنًا مع انتشار الجيش اللبنانيّ فيها
أخبار لبنان
02:19
الـLBCI تواكب المشهد من زوطر الغربية تزامنًا مع انتشار الجيش اللبنانيّ فيها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:59
عون وترامب يؤكدان الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة ويبحثان الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش
أخبار لبنان
15:59
عون وترامب يؤكدان الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة ويبحثان الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش
2
أخبار لبنان
15:36
ترامب يوجّه بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان
أخبار لبنان
15:36
ترامب يوجّه بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان
3
أمن وقضاء
03:31
شعبة المعلومات تُحبط نشاط مروّج مخدرات وتوقفه بالجرم المشهود في الأوزاعي
أمن وقضاء
03:31
شعبة المعلومات تُحبط نشاط مروّج مخدرات وتوقفه بالجرم المشهود في الأوزاعي
4
أخبار لبنان
02:50
الرئيس سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة وما نشهده ليس سوى بداية
أخبار لبنان
02:50
الرئيس سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة وما نشهده ليس سوى بداية
5
خبر عاجل
15:28
ترامب: أوجه الإدارة للسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان
خبر عاجل
15:28
ترامب: أوجه الإدارة للسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان
6
أخبار لبنان
16:14
سلام: الحكومة اللبنانية جاهزة لمواكبة تنفيذ قرار عودة الرحلات الجوية الأميركية إلى بيروت
أخبار لبنان
16:14
سلام: الحكومة اللبنانية جاهزة لمواكبة تنفيذ قرار عودة الرحلات الجوية الأميركية إلى بيروت
7
أخبار لبنان
11:51
الرئيس الأميركيّ: إذا اراد الرئيس عون أن أتواصل مع حزب الله فسأقوم بذلك... والرئيس عون: طالبت بدعم للجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
11:51
الرئيس الأميركيّ: إذا اراد الرئيس عون أن أتواصل مع حزب الله فسأقوم بذلك... والرئيس عون: طالبت بدعم للجيش اللبنانيّ
8
آخر الأخبار
15:06
الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية افرجت عن الشبان اللبنانيين الثلاثة الذين كانت قد اعتقلتهم صباحا في خراج بلدة شبعا بعد احتجازهم لساعات واقتيادهم إلى جهة مجهولة وهم محمد حسن موسى هاشم وربيع زهرة وخضر نبعة
آخر الأخبار
15:06
الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية افرجت عن الشبان اللبنانيين الثلاثة الذين كانت قد اعتقلتهم صباحا في خراج بلدة شبعا بعد احتجازهم لساعات واقتيادهم إلى جهة مجهولة وهم محمد حسن موسى هاشم وربيع زهرة وخضر نبعة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More